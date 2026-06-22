Παναθηναϊκός: Η ξεκάθαρη ατάκα, το τριαντάφυλλο και το τραγούδι στο επικό βίντεο για Τσάπρα! (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε με ένα πανέξυπνο και εντυπωσιακό βίντεο την μεταγραφή του Τριαντάφυλλου Τσάπρα.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μια ακόμα μεταγραφή, με τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα να βάζει την υπογραφή του σε συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και να γίνεται ποδοσφαιριστής του «Τριφυλλιού» μέχρι το 2030.

Αυτό που «έκλεψε» όμως τις εντυπώσεις ήταν το βίντεο με το οποίο τον ανακοίνωσε η «πράσινη» ΠΑΕ, το οποίο ήταν προφανώς εμπνευσμένο από το... μικρό όνομα του ποδοσφαιριστή.

Αρχικά λοιπόν ο Τσάπρας έδειξε το τριφύλλι, λέγοντας «Πού αλλού;», δίνοντας έτσι μια ηχηρή απάντηση μετά το ενδιαφέρον άλλων ελληνικών ομάδων για την περίπτωσή του.

Στην συνέχεια κράτησε ένα τριαντάφυλλο, ενώ ως μουσική υπόκρουση ήταν ο στίχος: «Σε κρατώ στο νου μου ακόμα, σαν τριαντάφυλλο στο στόμα», από το τραγούδι «Μέσα στη βουή του δρόμου».

Δείτε το βίντεο: