«Στην Παρτιζάν ο Χέις, στην Εφές ο Στραζέλ - Πιθανή αποχώρηση και του Μίροτιτς από τη Μονακό»

Αρκετές αναμένεται να είναι οι αποχωρήσεις από τη Μονακό.

Συγκεκριμένα, και όπως αναφέρει το Basketnews, οι Κεβάριους Χέις και Ματ Στραζέλ βρίσκονται στις τελικές επαφές για να αποχωρήσουν από τη Μονακό. Εφόσον συμβεί αυτό, τότε οι Μονεγάσκοι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ως αποζημίωση (buy out).

O Χέις βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στην Παρτιζάν, έχοντας καταγράψει φέτος στη Euroleague 6,3 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και περίπου ένα μπλοκ σε 17 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Αντίστοιχα, ο Στραζέλ είναι μια ανάσα από την Αναντολού Εφές, με τον Γάλλο γκαρντ να μετράει φέτος στη Euroleague 9.2 πόντους και 3.9 ασίστ κατά μέσο όρο.

Πολύ πιθανή, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, είναι και η αποχώρηση του Νίκολα Μίροτιτς από τη Μονακό. Ο έμπειρος ψηλός έχει συμβόλαιο για ακόμα έναν χρόνο με τη Μονακό, όμως το πιθανότερο είναι να μη συνεχίσει εκεί. Φέτος στη Euroleague ο Μίροτιτς είχε 11 πόντους, 4.3 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι.