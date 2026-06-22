Λεβαδειακός για Τσάπρα: «Εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του»

Ο Λεβαδειακός αποχαιρέτισε τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα μετά την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, λέγοντας πως ο 24χρονος μέσα από σκληρή δουλειά, αφοσίωση, υπομονή και απόλυτο σεβασμό στη φανέλα που φόρεσε, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τριαντάφυλλου Τσάπρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Τριαντάφυλλος αποτέλεσε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο για την οικογένεια του Λεβαδειακού. Δεν υπήρξε απλώς ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας μας. Αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της φιλοσοφίας του Λεβαδειακού. Μέσα από σκληρή δουλειά, αφοσίωση, υπομονή και απόλυτο σεβασμό στη φανέλα που φόρεσε, εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της γενιάς του και συνέβαλε καθοριστικά στις επιτυχίες του συλλόγου τα τελευταία χρόνια.

Ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας αγωνιζόμενος συνολικά για εννιά χρόνια και την τελευταία επταετία αποτέλεσε σταθερά μέλος της πρώτης ομάδας, μετρώντας συνολικά 167 συμμετοχές (13 γκολ, 27 ασίστ).

Η μεταγραφή του αποτελεί δικαίωση για τον ίδιο, αλλά και για τον Λεβαδειακό, που διαχρονικά επενδύει στην εξέλιξη και την ανάδειξη νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, με την ποιότητα και τον χαρακτήρα του Τσάπρα.

Τριαντάφυλλε, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες στην ομάδα μας. Για τις στιγμές που ζήσαμε μαζί και για τον τρόπο με τον οποίο τίμησες το έμβλημα και τη φανέλα της ομάδας μας.

Σου ευχόμαστε από καρδιάς υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα πρόκληση της καριέρας σου.

Ο Λεβαδειακός θα είναι πάντα το σπίτι σου!