Παναθηναϊκός: Η «πρώτη» του Καμαρά και το χειροκρότημα σε Τσιριβέγια (vids)

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη προπόνηση του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία, με τον Καμαρά να μπαίνει στο πρόγραμμα και τον Τσιριβέγια να δέχεται τα συγχαρητήρια της ομάδας για τον γάμο του. Αποστολή: Τάσος Νικολογιάννης.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού πέταξε σήμερα το πρωί για την Ολλανδία, εκεί όπου θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η πτήση ήταν σχεδόν 3 ώρες, ενώ ακολούθησε άλλη 1.5 ώρα διαδρομή με το πούλμαν, με το ταξίδι να είναι αρκετά κουραστικό.

Το απόγευμα λοιπόν έλαβε χώρα η πρώτη προπόνηση της ομάδας, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να μην ανεβάζει τους ρυθμούς, δεδομένης και της ταλαιπωρίας των παικτών από το ταξίδι. Το πρόγραμμα κράτησε μια ώρα και περιελάμβανε rondo και stretching, με την σκληρή δουλειά να ξεκινάει από αύριο, όπου θα υπάρχει διπλή προπόνηση.

Την πρώτη του προπόνηση με την πράσινη φανέλα πραγματοποίησε ο Ετιέν Καμαρά, με όλη την ομάδα να τον καλωσορίζει, ενώ ο Νίστρουπ έδωσε ευχές στον Πέδρο Τσιριβέγια για τον γάμο του, με όλη την ομάδα να τον χειροκροτά.

Αξίζει να αναφερθεί πως στην προετοιμασία συμμετέχουν και οι 4 μικροί (Γείτονας, Λάβδας, Μπινιάρης και Νεμπής), αλλά και ο Κυριόπουλος, που ξεπέρασε τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε πέρσι.

Τέλος, να τονίσουμε πως το ξενοδοχείο απέχει περίπου 5 λεπτά με το ποδήλατο από το γήπεδο, με τους «πράσινους» να μεταβαίνουν με αυτόν τον τρόπο για τις προπονήσεις τους.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Ο Ετιέν Καμαρά πραγματοποίησε το απόγευμα της Δευτέρας (22/06), στο Άπελντοορν, την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ αρχικά παρουσίασε το νέο Πράσινο απόκτημα στους νέους του συμπαίκτες. Στη συνέχεια μετά και το πρωινό ταξίδι για την Ολλανδία οι παίκτες του Παναθηναϊκού ακολούθησαν πρόγραμμα μικρής διάρκειας.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση και rondo».