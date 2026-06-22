Επική ατάκα Τσάπρα: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο» (vid)

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα μπακ να υπογράφει το πρωί το συμβόλαιό του και να φοράει την πράσινη φανέλα για τα επόμενα 4 χρόνια.
Την στιγμή των υπογραφών του ωστόσο, λάμβανε χώρα στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Τσάπρα να παρακολουθεί από το κινητό του το σχετικό live.
«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος μπακ, σε ένα ακόμα επικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.
Δείτε το βίντεο:
Priorities ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/lhDJAVxGrM— Panathinaikos F.C. (@paofc_) June 22, 2026