Επική ατάκα Τσάπρα: «Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο» (vid)

Την στιγμή των υπογραφών του συμβολαίου του, ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας παρακολουθούσε την παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας αποτελεί πλέον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα μπακ να υπογράφει το πρωί το συμβόλαιό του και να φοράει την πράσινη φανέλα για τα επόμενα 4 χρόνια.

Την στιγμή των υπογραφών του ωστόσο, λάμβανε χώρα στο T-Center η παρουσίαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, με τον Τσάπρα να παρακολουθεί από το κινητό του το σχετικό live.

«Μισό λεπτό ρε παιδιά, βλέπω τον Ζέλικο!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 24χρονος μπακ, σε ένα ακόμα επικό βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media.

Δείτε το βίντεο: