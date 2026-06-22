Φωτιά στη Βοιωτία: Άνοιξε η Εθνική Αθηνών-Λαμίας - Αναζωπυρώσεις από τους ισχυρούς ανέμους

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την Δευτέρα (22/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Αυτή την ώρα όπως έγινε γνωστό, άνοιξε η κυκλοφορία την Εθνικό οδό Αθηνών - Λαμίας στο τμήμα από το Κάστρο έως τη Θήβα που είχε κλείσει νωρίτερα λόγω των πυκνών καπνών στην περιοχή.

Ο δήμαρχος Ορχομενού Γιώργος Τζαβάρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε πως η φωτιά είναι μεγάλης έκτασης, αλλά δεν κινδυνεύει το Ακραίφνιο.

«Υπάρχουν αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων», είπε και ανέφερε οτι η φωτιά κατευθύνεται προς την Υλίκη και την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, ενώ κάηκε και ένα ποιμνιοστάσιο.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο μήνυμα αναφερόταν: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και αυτή την ώρα επιχειρούν118 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα, κι από αέρος 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση του ΠΣ, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) έχουν μεταβεί στις περιοχές των πυρκαγιών για τη διερεύνηση των αιτιών τους. Τέλος, όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή λόγω των αυξημένων πυρομετεωρολογικών συνθηκών.

Πηγή: cnn.gr, lamiareport.gr