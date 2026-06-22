Αλεξάντερ: «Είμαι ενθουσιασμένος που θα παίξω στον ΠΑΟΚ και θα συνεργαστώ με τον Τρινκιέρι»

Ενθουσιασμένος φάνηκε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Κάιλ Αλεξάντερ, ενώ ανυπομονεί για τη συνεργασία με τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες του ΠΑΟΚ για τα επόμενα δύο χρόνια. Με την επιβλητική παρουσία του στη ρακέτα, ο Kyle Alexander έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τις ισορροπίες σε κάθε παιχνίδι, προκαλώντας διαρκή προβλήματα στους αντιπάλους, ενώ παράλληλα έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πλέον αξιόπιστους αμυντικούς της θέσης του.

Ο Καναδός σέντερ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Η προοπτική να φορέσει τη φανέλα του Δικεφάλου αποτελεί από μόνη της ένα ισχυρό κίνητρο, ωστόσο εξίσου σημαντικό για τον ίδιο είναι το γεγονός ότι θα συνεργαστεί με τον Andrea Trinchieri. Οι δυο τους είχαν βρεθεί σε συζητήσεις και στο παρελθόν, αλλά για πρώτη φορά, οι δρόμοι τους συναντώνται, με στόχο να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να συμβάλουν στην επίτευξη των υψηλών στόχων του ΠΑΟΚ.



Αναλυτικά οι δηλώσεις:

«Είχα κάποιες ευκαιρίες να αγωνιστώ για τον κόουτς Trinchieri στο παρελθόν και ενθουσιάστηκα που μου δόθηκε άλλη μία», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Καναδός σέντερ και πρόσθεσε: «Έχω ακούσει εξαιρετικά λόγια τόσο για τον ίδιο ως προπονητή όσο και για τον σύλλογο». Ο Kyle Alexander έχει δημιουργήσει την φήμη ενός εξαιρετικού αμυντικού πυλώνα, ωστόσο στον ΠΑΟΚ δεν φέρνει μόνο τις αδιαμφισβήτητες αμυντικές του ικανότητες. «Ναι, θα έλεγα ότι είμαι ένας αμυντικός «πυλώνας». Μπορώ να μαρκάρω όλες τις θέσεις από το 1 έως το 5, διαθέτω εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο και έχω μια υποτιμημένη ικανότητα στο σκοράρισμα. Είμαι ομαδικός παίκτης και αυτό που θέλω είναι να συμβάλλω στις νίκες της ομάδας», σχολίασε ο Alexander, που γνωρίζει καλά τον Naz Mitrou-Long, έχει βρεθεί ως αντίπαλος με αρκετούς από τους νέους του συμπαίκτες και ο στόχος του για την επόμενη σεζόν και τη συνεργασία του με τον ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος: «η κατάκτηση τίτλων είναι πάντα ο στόχος και θέλω να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, ώστε να βοηθήσω την ομάδα να το πετύχει».

Αναφερόμενος στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και στο μήνυμα που θέλει να τους στείλεις, ιδιαίτερα μετά τη θερμή υποδοχή που του έχουν επιφυλάξει μέσω των social media, o Kyle Alexader τόνισε: «Ανυπομονώ να ξεκινήσουμε. Εκτιμώ θερμά την υποδοχή που έχω ήδη λάβει. Είμαι ευγνώμων που αποτελώ μέλος αυτού του συλλόγου και εύχομαι να χαρίσουμε σε όλους μια όμορφη και συναρπαστική σεζόν».