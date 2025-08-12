«Στο στόχαστρο της Μονακό ο Ντιλικίνα»

Ο Φρανκ Ντιλίκινα, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Παρτίζαν, καθώς η διοίκηση του συλλόγου του έχει ξεκαθαρίσει πως δεν υπολογίζεται από τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «encestando.es» η Μονακό παρακολουθεί την περίπτωση του 27χρονου γκαρντ και σκέφτεται να κινηθεί για την απόκτησή του.
Παράλληλα οι Μονεγάσκοι θέλουν να ενισχύσουν τον γαλλικό κορμό τους και αν μη τι άλλο ο Ντιλικίνα βρίσκεται ψηλά στην λίστα του Βασίλη Σπανούλη.
Ο πρώην NBAer κατέγραψε συνολικά 21 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση με την φανέλα της Παρτίζαν, μετρώντας 6,9 πόντους, 2 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.
AS Mónaco need a French player for domestic league. They are monitoring Frank Ntilikina, I was informed.— www.encestando.es (@webEncestando) August 12, 2025
