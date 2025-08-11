«Ο Μαφέο δεν γνωρίζει τίποτα για Σεβίλλη, διαπραγματεύεται με τον Παναθηναϊκό»

Επιμένουν στην Ισπανία ότι ο Παναθηναϊκός παλεύει την περίπτωση του δεξιού μπακ της Μαγιόρκα, παρά το γεγονός ότι η "Marca" τον "έστελνε" στη Σεβίλλη.

Μπορεί οι Πράσινοι να έχουν ρίξει όλο το βάρος για την ενίσχυσή τους στο δεξί άκρο της άμυνας στον Νταβίντε Καλάμπρια, ωστόσο οι Ίβηρες συνεχίζουν τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τον Πάμπλο Μαφέο. Αυτό μάλιστα παρά το γεγονός ότι ρεπορτάζ της "Marca" πριν δύο ημέρες, υποστήριζε ότι ο παίκτης οδεύει προς τη Σεβίλλη.

Σύμφωνα με νεότερο ρεπορτάζ της σελίδας "La Zona 10": «ο Παναθηναϊκός βελτιώνει την προσφορά του στον Πάμπλο Μαφέο. Ο ελληνικός σύλλογος προσπαθεί να πλησιάσει στα χρήματα που ζητάει ο Καταλανός ακραίος μπακ, καθώς έχει επιλογές και από τη Serie A. Η Μαγιόρκα αποδέχεται τον δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν αγοράς».

🎙️ Informa @JUANMISB97 👇



🔴 El Panathinaikos mejora su oferta a Pablo Maffeo



👀 El club griego intenta acercarse a la ficha que pide el lateral catalán, que también maneja opciones en Serie A



⚽️ El Mallorca acepta la fórmula de cesión + opción de compra obligatoria pic.twitter.com/uP5Y7vtH74 — La Zona 10 (@lazonadiez) August 11, 2025

Από την πλευρά του μάλιστα ο τοπικός Τύπος της Μαγιόρκα τονίζει ότι: «Ο Μαφέο δεν γνωρίζει τίποτα περί συμφωνίας με τη Σεβίλλη που δημοσιεύτηκε στη Marca και διαπραγματεύεται τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό».

Ο 28χρονος Ισπανός μπακ προέρχεται από μία γεμάτη σεζόν στη La Liga, με 30 συμμετοχές (2 ασίστ) στο ενεργητικό του.