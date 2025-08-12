Η Euroleague απάντησε στην μητέρα του Χολμς: «Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι, γνωστό ως ΟΑΚΑ» (vid)

Η Euroleague απάντησε στην ανάρτηση της μητέρας του Ρισόν Χολμς με την διοργανώτρια αρχή να σημειώνει πως ο Αμερικανός σέντερ θα βρει μια καταιγίδα στο ΟΑΚΑ, το οποίο προσομοίασε με μπασκετικό καζάνι.

Ο Ρισόν Χολμς αποτελεί το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού και η μητέρα του Αμερικανού σέντερ με ανάρτηση της, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για την μεταγραφή του γιου της στο «τριφύλλι».

Η Euroleague έσπευσε να απαντήσει στην μητέρα του 31χρονου ψηλού, προσπαθώντας να βάλει στο κλίμα τον Χολμς για το τι πρόκειται να συναντήσει στο ΟΑΚΑ, το οποίο προσομοίασε με μπασκετικό καζάνι.

«Θα φέρει την καταιγίδα, αλλά θα βιώσει και μια διαφορετική (καταιγίδα). Πρόκειται να μπει σε ένα μπασκετικό καζάνι γνωστό ως ΟΑΚΑ», ανέφερε η Euroleague στην ανάρτησή της, συνοδεύοντας τη λεζάντα με ένα video από την καυτή ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι οπαδοί του τριφυλλιού.