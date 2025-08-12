Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Λοβέρν

Παρελθόν αποτελεί και επίσημα από την Βιλερμπάν ο Τζόφρι Λοβέρν, με την γαλλική ομάδα να ανακοινώνει το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών, ύστερα από τρία χρόνια κοινής πορείας.
Πλέον ο 33χρονος σέντερ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά της και αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Ο έμπειρος Γάλλος ψηλός αγωνίστηκε πέρσι σε 19 παιχνίδια με την ομάδα του Λυών στην Ευρωλίγκα, μετρώντας συνολικά 11,2 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 0,5 μπλοκ ανά ματς.
Merci Joffrey 🙏— LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 12, 2025
Après trois saisons passées sous les couleurs villeurbannaises, une page se tourne pour Joffrey Lauvergne.
L’ensemble du club te remercie pour ton engagement et ta bonne humeur, et te souhaite le meilleur pour la suite !#LDLCASVEL pic.twitter.com/n6VxJQCDXX