Παρελθόν από την Βιλερμπάν ο Λοβέρν

Η Βιλερμπάν ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Τζόφρι Λοβέρν, με τις δυο πλευρές να χωρίζουν τους δρόμους τους μετά από τρία χρόνια κοινής πορείας.

Πλέον ο 33χρονος σέντερ κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά της και αναζητά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Ο έμπειρος Γάλλος ψηλός αγωνίστηκε πέρσι σε 19 παιχνίδια με την ομάδα του Λυών στην Ευρωλίγκα, μετρώντας συνολικά 11,2 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 0,5 μπλοκ ανά ματς.