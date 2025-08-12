Κυνισμός, ψυχή, τακτική και επιτέλους να μπει μέσα η μπάλα και ο Ζαρουρί που μπορεί να γίνει… Τετέ!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την πίστη, τον κυνισμό και την ψυχή, το γκολ που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός για να πάρει την πρόκριση με την καλύτερή του Σαχτάρ και να αλλάξει τελείως η ψυχολογία όλων μέσα και έξω από την ομάδα, τον Ζαρουρί που μπορεί να γίνει ο φετινός Τετέ και την πώληση του Μαξίμοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός από την αρχή που έπεσε με την Σαχτάρ ξέραμε, ότι έχει πολύ λίγες πιθανότητες πρόκρισης, απέναντι σε μία ομάδα, που πέρασε για πλάκα με έξι γκολ στην Μπεσίκτας και έχει συνεχόμενες παρουσίες στις κορυφαίες ευρωπαϊκές διασυλλογικές διοργανώσεις.

Το 0-0 του πρώτου αγώνα, αλλά κυρίως η εικόνα του Παναθηναϊκού, η άψογη τακτική του Βιτόρια και οι ευκαιρίες, που έκανε μας κάνει όλους να πιστεύουμε, ότι η ομάδα μπορεί να πάρει μία πρόκριση, που θα αλλάξει τελείως την φετινή χρονιά. Αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Σαχτάρ, θα κάνει μία πρόκριση-υπέρβαση, θα έχει εξασφαλίσει την συνέχεια στην Ευρώπη και θα έχει πολλές πιθανότητες, να συνεχίσει στην League Phase του Europa League. Aν η ομάδα αποκλειστεί, θα πάει με την θηλειά στον λαιμό στα ματς μάλλον με την Σερβέτ, για να μην πάθει το κάζο και μείνει εκτός Ευρώπης τόσο νωρίς.

Η Σαχτάρ μπορεί να παίζει σε ουδέτερο έδαφος, αλλά έχει σημάνει συναγερμό και με την συμπαράσταση της Βίσλα με στόχο το γήπεδο την Τετάρτη το βράδυ στην Κρακοβία να είναι γεμάτο. Η Βίσλα και οι οπαδοί της έχουν ταχθεί υπέρ της Σαχτάρ, άρα το εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός θα το νιώσει. Το παιχνίδι με την Σαχτάρ δεν θα έχει σχέση με αυτό, που έδωσε ο Παναθηναϊκός πριν τρία χρόνια κόντρα στην Ντνίπρο σε ουδέτερο έδαφος, αλλά η Ντνίπρο δεν είχε κόσμο.

Η Σαχτάρ ζει για αυτό το ματς και αυτό φαίνεται και από το γεγονός, ότι ο Τουράν άφησε τέσσερις-πέντε βασικούς εκτός ενδεκάδας στο τελευταίο ματς πρωταθλήματος με την Καρπάτι με αποτέλεσμα να κάνει γκέλα και να έρθει 3-3. Το γεγονός, ότι ο Τούρκος προπονητής έβαλε χοντρό χέρι μετά το ματς στους παίκτες του σημαίνει, ότι κόντρα στον Παναθηναϊκό θα πάνε στο 200% της συγκέντρωσης.

Από την άλλη και η Σαχτάρ έχει κάποιες-λίγες-αδυναμίες. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να χτυπήσει στα αμυντικά στημένα της ουκρανικής ομάδας, που ούτε κορμιά έχει, αλλά και στο ματς με την Καρπάτι, αλλά και με τον Παναθηναϊκό έδειξε, ότι έχει πρόβλημα. Η Καρπάτι έβαλε ένα γκολ από εκτέλεση φάουλ με την μπάλα να σκάει μέσα στην περιοχή και να καταλήγει στα δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός δεν το έβαλε, διότι ο Τσέριν και ο Πάλμερ μόνοι τους σηκώθηκαν, αλλά δεν βρήκαν δίχτυα με τις κεφαλιές, που έκαναν.

Το ίδιο εξαιρετικό-τακτικά-παιχνίδι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός με αυτό, που έκανε στο ΟΑΚΑ, αλλά επιτέλους να σκοράρει. Δεν μπορεί αυτό να συνεχιστεί με το γκολ, όσο η ομάδα παράγει φάσεις. Ας μπει τώρα και να δώσει την πρόκριση. Δεν με ενδιαφέρει πως θα μπει. Ας χτυπήσει η μπάλα στον αντίπαλο να αλλάξει πορεία και να μπει μέσα, αρκεί να μπει. Πέρυσι την ίδια εποχή την μισή φάση την έκανε γκολ ο Παναθηναϊκός με τους ίδιους παίκτες. Ο Φώτης πέρασε την μισή Λανς και σκόραρε στην Γαλλία, ο Πελίστρι και ο Τετέ σκόραραν με μία επαφή με την Λανς στο ΟΑΚΑ, ο Τετέ σκόραρε με μία επαφή και στην Ολλανδία με τον Αγιαξ, αλλά ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε στα πέναλτι.

Τέτοιο κυνισμό θέλει ο Παναθηναϊκός σε αυτό το ματς. Την μισή φάση να την κάνει γκολ. Και επειδή όσο δεν έρχεται το γκολ, οι παίκτες αγχώνονται και τους γίνεται εμμονή, την λύση μπορεί να την δώσει ένας νέος, που ήρθε πριν λίγες ημέρες και ακόμα δεν νιώθει αυτό το άγχος. Όπως πέρυσι ο νεοφερμένος Τετέ έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πρόκριση με την Λανς και την παραλίγο πρόκριση με τον Αγιαξ , έτσι φέτος τον ρόλο αυτό μπορεί να τον παίξει ο Ζαρουρί. Εχει σουτ, που λείπει από τον Παναθηναϊκό, αλλά και το ένας με έναν.

Το άλλο που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός είναι να είναι συμπαγής να μην δώσει χώρο στην Σαχτάρ που είναι φωτιά με την μπάλα στα πόδια και να παίξει με το μυαλό της, όσο δεν σκοράρει και επειδή είναι το φαβορί θα αγχώνεται. Αν όλα αυτά τα κάνει ο Παναθηναϊκός μπορεί να προκριθεί κόντρα στα προγνωστικά. Αν έχει κενά διαστήματα στην διάρκεια του αγώνα, τότε δεν έχει πιθανότητες. Ίσως για αυτό τον λόγο σε αυτό ματς θα ήταν πιο σωστό να παίξει με τρία καθαρά χαφ και τον Τσέριν αντί του Τετέ.

Και θέλω να κλείσω με την επικείμενη πώληση του Μαξίμοβιτς. Όταν έναν παίκτης τον παίρνεις ελεύθερο την μία χρονιά και την άλλη σου έρχεται πρόταση αγοράς στα 5 εκ. ευρώ και έχει πατήσει τα 30 τον δίνεις, αρκεί… Αρκεί να βρεις άμεσα τον αντικαταστάτη του και να τον έχεις διαθέσιμο στα αμέσως επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και με το πρόβλημα που έχεις με το cost control της ΟΥΕΦΑ οι πωλήσεις Βαγιαννίδη, Μαξίμοβιτς σου δίνουν μία μεγάλη ανάσα. Τον Μαξίμοβιτς στα 5 τον πουλάς, αλλά… χθες και όχι αύριο πρέπει να φέρεις ένα οκτάρι έτοιμο να παίξει στα επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αλλιώς πάιρνεις ρίσκο, όπως ρισκάρεις, που έχει φύγει ο Βαγιαννίδης τόσες ημέρες και η ομάδα έχει μείνει με ένα δεξί μπακ. Αν η ομάδα δεν έπαιζε κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν θα το έλεγα αυτό. Αλλά η ομάδα παίζει την ύπαρξή της στην Ευρώπη και είναι λογικό ο Βιτόρια να θέλει να έχει έτοιμες λύσεις για βασικούς παίκτες, που φεύγουν.