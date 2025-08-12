Marca: «Ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Σισέ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής Marca ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Πάπε Αμπού Σισέ, ο οποίος είναι ελεύθερος.

Μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Σενεγαλέζου στόπερ εμφανίζεται ο Άρης, με βάση τα όσα αναφέρει η Marca.

Θυμίζουμε πως την περσινή χρονιά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού βρέθηκε πολύ κοντά στο να κλείσει στους «Κιτρινόμαυρους», αλλά η συμφωνία χάλασε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αφού βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός είναι ελεύθερος και βρίσκεται στη Σενεγάλη ζυγίζοντας τις επιλογές του για το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του, μετά και την ολοκλήρωση του συμβολαίου του με την Αλ-Σαμάλ.

Τέλος η ισπανική ιστοσελίδα αναφέρει πως την περίπτωση του εξετάζει πολύ σοβαρά και η Χετάφε, η οποία θέλει να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή, μετά και τη μεταγραφή του βασικού της στόπερ, Όμαρ Αλντερέτε στη Σάντερλαντ έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά και η Ρεάλ Οβιέδο, όπως και ομάδες από τη Ρωσία, με τον ανταγωνισμό να είναι αρκετά υψηλός.