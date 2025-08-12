Παναθηναϊκός: Έκλεισε στα 5 εκατ. η πώληση του Μαξίμοβιτς!

Τελευταίο ματς του Μαξίμοβιτς στα πράσινα την Πέμπτη, καθώς η συμφωνία έκλεισε στα 5 εκατ. ευρώ. Στην αγορά για 8άρι ο Παναθηναϊκός.

Για τελευταία φορά θα αγωνιστεί ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού την Πέμπτη, στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ, για το Europa League. Οι «πράσινοι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να παραχωρήσουν τον Σέρβο μέσο.

Το ντιλ έκλεισε στα 5 εκατ. ευρώ, που θα βάλει στα ταμεία του ο Παναθηναϊκός, ενώ ο Μαξίμοβιτς θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές τα 2,5 εκατ. ευρώ. Στην πρόταση των Αράβων για τον παίκτη περιλαμβάνεται και μεγάλο πριμ υπογραφής.

Φέτος ο 30χρονος άσος έπαιξε και στα τρία παιχνίδια των «πρασίνων» χωρίς να γίνει αλλαγή, ενώ πέρυσι κατέγραψε 46 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 4 γκολ και 4 ασίστ.

Ως εκ τούτου, το Τριφύλλι αναζητά ήδη παίκτη για τη θέση «8», που θα έχει καλύτερα νούμερα και μεγαλύτερη επιρροή στο ποδόσφαιρο κατοχής που θέλει να παίξει ο Βιτόρια. Εξάλλου, πλέον ο Παναθηναϊκός διαθέτει μεγάλη οικονομική δυνατότητα, καθώς τα έσοδα από πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι πλησιάζουν τα 20 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, α κέρδη για την πώληση του Μαξίμοβιτς είναι πολλά, καθώς στο cost control θεωρείται ιδιαίτερο σημαντικό να πωληθεί παίκτης που αποκτήθηκε ως ελεύθερος στα 5 εκατ. ευρώ.

