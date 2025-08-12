Πράνιτς: «Ο Ολυμπιακός επειδή είχε τα χρήματα, είχε προστασία, είχε και καλούς παίκτες»

Ο Ντάνιελ Πράνιτς μίλησε για όλους και για όλα.

Ο Κροάτης μέσος αναφέρθηκε στο Κύπελλο Ελλάδας που κατέκτησε την περίοδο 2013-14, και στον Ολυμπιακό τον οποίο «όταν τον νικάς στο γήπεδο του είσαι βασιλιάς» με αφορμή το 0-3 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» εκείνη την περίοδο.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντάνιελ Πράνιτς στο flashscore.

Για την εμπειρία του στην Ελλάδα και τις φήμες για τους οπαδούς και τους διαιτητές: «Ο Παναθηναϊκός ήταν μια καλή περίοδος στην καριέρα μου. Μετά τη Σπόρτινγκ, όπου είχα πολλά προβλήματα, αποφάσισα να πάω στον Παναθηναϊκό και ήταν μια πολύ καλή απόφαση για μένα.

Ακόμα και όταν πήγα, ο Παναθηναϊκός είχε πολλά οικονομικά προβλήματα. Είχαν αλλάξει σχεδόν όλο το ρόστερ εκείνη τη στιγμή, οπότε οι προσδοκίες για τη σεζόν δεν ήταν οι καλύτερες, αλλά η περίοδος μου στον Παναθηναϊκό ήταν πραγματικά καταπληκτική. Πέρασα ωραία εκεί, έπαιξα ξανά καλό ποδόσφαιρο και το απόλαυσα. Μπορώ να πω για τους Έλληνες οπαδούς ότι είναι καταπληκτικοί, είναι παθιασμένοι και δίνουν πάντα το 100% όταν υποστηρίζουν την ομάδα. Αυτό που είναι ίσως ξεχωριστό εκεί είναι ότι οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας δεν επιτρέπονται.

Έτσι, αν παίζουμε με τον Ολυμπιακό στο γήπεδο μας, οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν μπορούν να έρθουν στον αγώνα λόγω των προβλημάτων που είχαν στο παρελθόν. Είναι λοιπόν πολύ παθιασμένοι όταν υποστηρίζουν τις ομάδες τους και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας δεν επιτρέπονται στα γήπεδα

Όσον αφορά τους διαιτητές, θα το θέσω ως εξής: οι διαιτητές κάνουν λάθη, είναι άνθρωποι και σε κάθε πρωτάθλημα μπορείτε να δείτε ότι οι διαιτητές μερικές φορές κάνουν λάθη, προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι και βλέπετε ότι και οι ομοσπονδίες τώρα προσπαθούν να τους βοηθήσουν με το VAR, με τα βίντεο και με πολλά άλλα πράγματα, οπότε ελπίζω ότι στο μέλλον δεν θα μιλάμε για τους διαιτητές, γιατί τους χρειαζόμαστε στο γήπεδο.

Είναι μέρος του ποδοσφαίρου και πρέπει να προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να έχουν πιο εύκολη δουλειά και ελπίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα γίνουν καλύτεροι και δεν θα μιλάμε πια τόσο πολύ για τους διαιτητές».

Για τον λόγο για τον οποίο δεν κατέκτησε το πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό: «Θα έλεγα ότι δεν πήγε τίποτα στραβά. Είχαμε μια καταπληκτική, καταπληκτική σεζόν όταν πήγα. Όπως είπα και πριν, εκείνη την περίοδο ο Παναθηναϊκός είχε πολλά οικονομικά προβλήματα. Άλλαξαν ολόκληρο το ρόστερ. Θυμάμαι όταν πήγα εκεί, έδωσα μια συνέντευξη και μου είπαν ότι θα παλέψουμε για να μείνουμε στην κατηγορία.

Τελικά κερδίσαμε το Κύπελλο και ήμασταν δεύτεροι πίσω από τον Ολυμπιακό και αυτό ήταν, στα μάτια των οπαδών, ίσως μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Φυσικά, κερδίσαμε μόνο ένα τρόπαιο εκείνη τη σεζόν, αλλά κανείς δεν το περίμενε αυτό. Επίσης, είχαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι εναντίον του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκη. Κερδίσαμε 0-3 και αυτό το παιχνίδι, ακόμα όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, το θυμούνται. Και ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό στην καριέρα μου και στη ζωή μου επίσης.

Στην Ελλάδα, όταν νικάς τον Ολυμπιακό στο γήπεδό του, είσαι ο βασιλιάς. Ήταν πραγματικά έτσι. Στα μάτια των οπαδών, ήμασταν πρωταθλητές εκείνη τη σεζόν. Είχαμε μια καταπληκτική σεζόν. Νομίζω ότι αξιοποιήσαμε στο έπακρο τις δυνατότητες μας. Και πραγματικά, είναι ωραίο να θυμάσαι εκείνη τη σεζόν, γιατί παίξαμε καταπληκτικό ποδόσφαιρο. Κανείς δεν περίμενε να κερδίσουμε ένα τρόπαιο. Το κάναμε. Δείξαμε στον Ολυμπιακό ότι δεν ήταν καλύτερη ομάδα από εμάς εκείνη τη στιγμή, μόνο μερικές λεπτομέρειες έκριναν το πρωτάθλημα. Είμαι περήφανος για εκείνη τη σεζόν».

Για το ποιος ήταν ο δυσκολότερος αντίπαλος και ο καλύτερος συμπαίκτης του: «Ο πιο δύσκολος αντίπαλος ήταν φυσικά ο Ολυμπιακός. Επειδή είχαν τα χρήματα, είχαν προστασία, είχαν και καλούς παίκτες. Και ήταν πάντα ξεχωριστό να παίζεις εναντίον τους. Οπότε, αν πρέπει να διαλέξω, ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος στην Ελλάδα.

Αν εννοείτε από ομάδες. Όσον αφορά τους παίκτες, δεν το βλέπω έτσι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και πάντα προσπαθώ να παίζω για την ομάδα, και ως ομάδα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να γίνουμε καλύτεροι από τον αντίπαλο, έτσι βλέπω το ποδόσφαιρο. Δεν βλέπω το ποδόσφαιρο μεμονωμένα, το βλέπω ως ομάδα».

Για τον αν βλέπει ακόμα Ελληνικό ποδόσφαιρο και για την τωρινή κατάσταση του Παναθηναϊκού: «Ναι, παρακολουθώ μερικές φορές όταν έχω χρόνο ή όταν βρίσκω τους αγώνες στην τηλεόραση. Όπως είπα, είχα μια ιδιαίτερη σχέση με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με τον σύλλογο, με τους οπαδούς. Τους υποστηρίζω ακόμα πολύ και τους παρακολουθώ πολύ, φυσικά. Ναι, ο Τιν Γέντβαϊ είναι εκεί. Δεν έχω παίξει μαζί του στην εθνική ομάδα.

Πρέπει να πω ότι είναι λίγο νεότερος. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι λίγο διαφορετικός από την εποχή που ήμουν εκεί. Τώρα δεν έχουν οικονομικά προβλήματα. Έχουν φτιάξει μια δυνατή ομάδα. Έχουν πολύ καλούς παίκτες, το σκάουτινγκ είναι επίσης πολύ καλό, επιλέγουν τους παίκτες με βάση αυτά που έχουν και φαίνεται καλό. Αλλά ακόμα τους λείπουν κάποια πράγματα για να κερδίσουν το πρωτάθλημα, έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που ο Παναθηναϊκός ήταν πρωταθλητής Ελλάδας, και ελπίζω να αλλάξει αυτό σύντομα.

Ελπίζω η νέα σεζόν να τους προσφέρει την ευκαιρία. Είναι πάντα κοντά. Έχουν προσπαθήσει τις τελευταίες δύο, τρεις σεζόν, διεκδικούν μέχρι το τέλος με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, αλλά πάντα στο τελευταίο βήμα, τους λείπουν κάποια πράγματα, και ελπίζω ότι αυτή τη νέα σεζόν θα το αλλάξουν».

Για την Εθνική ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Πρέπει να είμαι ειλικρινής και να πω ότι όταν πρόκειται για την εθνική ομάδα, παρακολουθώ την Κροατία και όχι άλλες ομάδες, εκτός αν παίζουν εναντίον της Κροατίας. Ναι, ο Γιοβάνοβιτς, τι να πω για αυτόν; Παρακολούθησα τη δουλειά του όταν ήταν στην Κύπρο, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό και τώρα και στην εθνική ομάδα της Ελλάδας. Δεν είδα πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά καταλαβαίνω τι θέλει από τις ομάδες, τι είδους ιδέες θέλει να εφαρμόσει στο γήπεδο.

Είχα επίσης την τύχη να τον συναντήσω, να μιλήσω μαζί του, να μοιραστώ κάποιες ιδέες και να ανταλλάξω γνώσεις για το ποδόσφαιρο. Πραγματικά, είναι καταπληκτικό να μιλάς μαζί του και να βλέπεις πώς σκέφτεται για το ποδόσφαιρο και να “κλέβεις”, ας πούμε, κάποια πράγματα από αυτόν.

Και αυτό είναι το πιο σημαντικό στο ποδόσφαιρο, όπως είπα και πριν, να γνωρίζεις νέους ανθρώπους, να τους έχεις στη ζωή σου. Και πραγματικά, είμαι χαρούμενος για τον Γιοβάνοβιτς, για ό,τι έχει κάνει στην καριέρα του. Και ελπίζω ότι και με την εθνική ομάδα της Ελλάδας θα έχει καταπληκτικά αποτελέσματα».