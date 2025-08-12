Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τελεσίγραφο στον Άντονι - «Φύγε ή μείνε στην κερκίδα»

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θέλουν να ξεφορτωθούν» τον Βραζιλιάνο μεσοεπιθετικό.

«Ανεπιθύμητος» είναι ο Άντονι στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός που πέρσι αγωνίζονταν δανεικός στην Μπέτις, επέστρεψε στις αρχές του καλοκαιριού στους «κόκκινους διάβολους» με τους οποίους έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, αλλά το μέλλον του μόνο ευοίωνο δεν είναι.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα… «Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έδωσε στον Άντονι τελεσίγραφο: Αποδεχτείτε μια προσφορά 30-40 εκατομμυρίων ευρώ αυτή την εβδομάδα ή μείνετε στις κερκίδες μέχρι τον Ιανουάριο».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ενδιαφέρον για τον παίκτη έχει δείξει η Μπέτις προκειμένου να τον φέρει πίσω στην Ισπανία.