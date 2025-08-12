Δυνατή εκκίνηση για τους Έλληνες ιστιοπλόους στο Ευρωπαϊκό ILCA στη Σουηδία

Με έξι αθλητές και αθλήτριες δίνει το «παρών» η Ελλάδα στο ανοιχτό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA, που διεξάγεται στο Μάρστραντ της Σουηδίας και συγκεντρώνει 289 συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Στην ολυμπιακή κατηγορία ILCA 7, ο Γιώργος Παπαδάκος ξεκίνησε δυναμικά και βρίσκεται 18ος στη γενική κατάταξη των 153 σκαφών και 12ος μεταξύ των Ευρωπαίων, έχοντας συγκεντρώσει 17 βαθμούς μετά από δύο ιστιοδρομίες (2η και 15η θέση). Ο Αθανάσιος Κυφίδης είναι 28ος με 22 βαθμούς (7ος και 15ος τερματισμός) και κατέχει την 6η θέση στην κατηγορία U23. Ο Σπύρος Προβελέγγιος, με τερματισμούς στην 12η και 23η θέση, βρίσκεται 47ος με 35 βαθμούς.

Στις γυναίκες ILCA 6, η Ευαγγελία Καραγεώργου κατέχει την 34η θέση με 37 βαθμούς (29η και 8η θέση στις κούρσες), όντας 26η στην ευρωπαϊκή βαθμολογία και 7η στα U23. Η Βαρβάρα Πόρτολου, με τερματισμούς στην 27η και 29η θέση, βρίσκεται στην 60ή θέση με 56 βαθμούς.

Στα ILCA 6 ανδρών, ο Γιώργος Μάντης ξεκίνησε με 9η και 17η θέση και με 26 βαθμούς κατατάσσεται 14ος ανάμεσα σε 43 συμμετέχοντες.

Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί στις 16 Αυγούστου, με το ελληνικό πλήρωμα να στοχεύει σε ακόμη καλύτερες θέσεις.