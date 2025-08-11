Σιωπή της ΕΟΚ για την ασφάλεια του Γιάννη, επιβεβαίωσε την αποκάλυψη μέσω κύκλων ρίχνοντας το μπαλάκι στους Μπακς!

Ένοχη σιωπή από την ΕΟΚ που επιβεβαίωσε μέχρι κεραίας από… κύκλους της ότι υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια του Γιάννη, ωστόσο πλέον η κατάσταση είναι στα χέρια των Μπακς. Όπως και η συμμετοχή του στο Ευρωμπάσκετ!

Τρομακτικές διαστάσεις παίρνει η αποκάλυψη του SDNA που κάνει τον γύρο του κόσμου από τα κορυφαία ειδησεογραφικά δίκτυα της Ευρώπης και όχι μόνο.



Κι αυτό διότι αποκαλύφθηκε πως αιτία της μη συμμετοχής του Γιάννη στην προετοιμασία της Εθνικής και στους μέχρι τώρα φιλικούς αγώνες, είναι η ασφάλεια του παίκτη.



Η ΕΟΚ όχι μόνο δεν απάντησε δημόσια αλλά επιβεβαίωσε μέσω των κύκλων της ότι «η κατάσταση βρίσκεται στα χέρια των Μπακς».



Από όλες δηλαδή τις ομοσπονδίες της Ευρώπης, η μοναδική που δεν έχει τακτοποιήσει το ζήτημα του ΝΒΑερ που διαθέτει είναι η ελληνική.



Από την ΕΟΚ πάντως, η διαρροή επιβεβαίωσε πως υπάρχει ζήτημα με την ασφάλεια «αν και εμείς έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας». Τι σημαίνει αυτό; Κανείς δεν ξέρει.



Η Ομοσπονδία ουσιαστικά για πρώτη φορά επιβεβαίωσε πως υπάρχει πρόβλημα και σύμφωνα με τους κύκλους της, τη λύση μπορούν να τη δώσουν οι Μπακς. Μόνο που οι Μπακς καίγονται για τον Γιάννη και κυρίως για να δουν αν θα ολοκληρωθεί το trade ή όχι όπως έγραψε από χθες βράδυ το Slam Dunk.



Μέχρι χθες η ΕΟΚ απέκρυπτε το πρόβλημα και χωρίς κανένας να εξηγεί, άφηνε να εννοηθεί πως είναι ζήτημα ημερών να μπει ο Γιάννης.



Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των υποχρεώσεων της Εθνικής, ο Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός προπονήσεων και ουδείς από τη διοίκηση δεν δείχνει ακόμα και τώρα διάθεση να ξεκαθαρίσει τα πράγματα παρά μόνο μέσα από μισόλογα και επιλεκτικές διαρροές.



Με βάση όσα διέρρευσαν το πρόβλημα… μάλλον θα λυθεί. Αν όμως δεν συνεργαστούν οι Μπακς τότε δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο…



Αυτό κι αν θα είναι ιστορικό φιάσκο…