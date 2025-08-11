Ένα κακόγουστο θεατράκι

Η ενωτική συνέντευξη Τύπου του ΑΣ δεν ήταν και τόσο ενωτική είναι η αλήθεια, αλλά δεν ήταν και του ΑΣ εδώ που τα λέμε. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Για δύο ώρες περίπου, τον λόγο πήραν ένας Αθανάσιος Κωνσταντινίδης και η δικηγόρος του ΑΣ Κατερίνα Γιαννακοπούλου.

Ο πρώτος, παραγωγός στο Μετρόπολις, όμιλος που έχει ταχθεί ξεκάθαρα υπέρ του Τέλη Μυστακίδη. Το ίδιο έκανε και αυτός βέβαια με τον τρόπο του. Η δεύτερη, δικηγόρος του ΑΣ και στενή συνεργάτης του Θανάση Κατσαρή που επέλεξε την συγκεκριμένη διαδικασία εξ αρχής. Μίλησε και ο Άλκης Ησαϊάδης, πρόεδρος του ΑΣ, σε έναν τόνο που δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Χαρούμενος, λυπημένος, ενωτικός, διχαστικός, είχε τις διακυμάνσεις του.

Αν υπήρχε μία κατάληξη, θα έκανα πέτρα την καρδιά μου και θα αντιμετώπιζα με συμπάθεια αυτή την προσπάθεια επικοινωνίας του ΑΣ. Το συμπέρασμα όσων ακούστηκαν δεν αφήνει περιθώρια.

Ναι μεν έχει προτεραιότητα ο Ιβάν Σαββίδης αλλά δεν υπογράφουμε τίποτα, άρα δεν μπορεί να ξεκινήσει διαδικασίες για το γήπεδο χωρίς την εξουσιοδότηση του ΑΣ.

Προφανώς και δεν υπήρχε απειλητικό μέιλ, προφανώς και υπήρχε χρονοδιάγραμμα στο προτεινόμενο μνημόνιο της ΠΑΕ. Ο ΑΣ επέλεξε την συγκεκριμένη πολιτική απέναντι στον Σαββίδη γιατί πιστεύει πως δεν θα μπορέσει να κάνει το γήπεδο. Έχει αποφασίσει, δεν είναι κάτι που εικάζουμε. Φαίνεται. Και στηρίζει αυτό το αφήγημα απ' ό,τι φαίνεται, στη γεωπολιτική ανάλυση του κ. Κωνσταντινίδη την οποία κάναμε στα καφενεία τρία χρόνια πριν. Τώρα αν εκεί στον ΑΣ καλύπτονται αισθητικά από αυτό που έγινε, δικαίωμά τους.

Τουλάχιστον ας είναι ειλικρινείς και να μη προσβάλουν τον σύλλογο. Να βγει ο πρόεδρος του ΑΣ και να το πει στα ίσια. Όχι να παίζουμε θεατράκι και να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Και εννοείται να μην προσβάλλουμε με την εμφάνιση απίθανων τύπων και υπαλλήλων, ανθρώπους που έχουν συμβάλει τα μέγιστα για να μεγαλώσει ο ΠΑΟΚ.

Ποιος είναι ο Κωνσταντινίδης ακριβώς για να μιλήσει για τον Ιβάν Σαββίδη έτσι; Πώς το 15μελές νομιμοποίησε αυτό το πράγμα, αδυνατώ να το κατανοήσω. Όλοι στο 15μελές υιοθετούν αυτό που συνέβη;

Υπάρχει και η θετική πλευρά της συνέντευξης. Θα μπορούσαν να αναλυθούν τα δεδομένα της επικείμενης συνάντησης Τραμπ – Πούτιν στην Αλάσκα και πόσο θα επηρεάσει αυτή την κατασκευή του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Το γλιτώσαμε αυτό. Πάλι καλά, δεν σπάσαμε το ρεκόρ γραφικότητας αν και έγινε μία προσπάθεια εκεί με τα μπουκάλια.

Επειδή από πολλούς ακούω για την ανάγκη ανεξαρτησίας του ΑΣ ΠΑΟΚ, κάτι που συμφωνούμε όλοι, ισχύει μόνο απέναντι στον Ιβάν; Απέναντι στον Μυστακίδη να μην είναι ανεξάρτητος ο ΑΣ ΠΑΟΚ; Απέναντι στον Κατσαρή να μην είναι;

Για να αντιλαμβάνεσαι τη ζημιά που γίνεται στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή με όλη αυτή την κατάσταση βέβαια, πρέπει να έχεις βαθύτερη σκέψη. Δεν περιμένω λοιπόν από τον συμπαθή Άλκη που έβαλε έναν συμμαθητή του αντ' αυτού ουσιαστικά σε μία κρίσιμη συνέντευξη Τύπου, να αντιληφθεί τη ζημιά.

Πάμε στην υπόθεση Ζαφείρη. Προφανώς και ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει πρόταση που με τα μπόνους φτάνει τα 12 εκατ ευρώ. Είναι η μεγαλύτερη αγορά – εφόσον ολοκληρωθεί – ελληνικής ομάδας στην ιστορία. Δεν θυμάμαι άλλη τέτοια, αν κάνω λάθος διορθώστε με.

Ποδοσφαιρικά ο παίκτης είναι αυτό που χρειάζεται στα χαφ. Καλές περιστροφές, κουβάλημα, εντάσεις, νούμερα. Είναι Έλληνας, έχει κίνητρο, έχει μεταπωλητική αξία.

Εκτιμώ πως μετά τις δύο προτάσεις του ΠΑΟΚ, η Σλάβια έχοντας και την πίεση του παίκτη, κερδίζει χρόνο για να βρει αντικαταστάτη. Θέλω να πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά και πως με αυτόν και τον Γιακουμάκη, θα έχουμε δύο παιδιά με την διάθεση να προσφέρουν και να αναδειχτούν.

Στον ΠΑΟΚ σκέφτονται και τον δεύτερο χαφ. Για μένα είναι απαραίτητος και υπάρχουν εκτιμώ σοβαρές λύσεις έστω και δανεικών. Η κουβέντα για τα χαφ με πονάει γενικότερα γιατί τους θεωρώ τους σημαντικότερους παίκτες της ομάδας όσον αφορά στην ισορροπία και την αποτελεσματικότητα.

Ο χαφ πρέπει να σου δίνει ηρεμία – σιγουριά, ποιότητα πάσας, κουβάλημα, άμεση ανάκτηση χαμένης μπάλας, καλή αμυντική μετάβαση όταν δεν υπάρχει ανάκτηση, σωστή τακτική συμπεριφορά. Τα χαφ μας πλην Μεϊτέ, δεν έχουν τα περισσότερα από αυτά τα στοιχεία. Και το ξέρουν όλοι…