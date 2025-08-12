Παραδοσιακά, βρίσκει δίχτυα στο Πλίμουθ η ΚΠΡ, θετικό ξεκίνημα για την Χάρογκεϊτ

Οι ομάδες του «νησιού» ξεκινούν τους αγώνες και για το Λιγκ Καπ, χωρίς τις ομάδες της Πρέμιερ. Η Πλίμουθ (Α’ Αγγλίας) υποδέχεται την ΚΠΡ (Τσάμπιονσιπ), ενώ στο βόρειο τμήμα της χώρας η Χάρογκεϊτ της Β’ αντιμετωπίζει αυτήν τη Λίνκολν της Α’.

Η ΚΠΡ βρήκε δίχτυα στις 9 τελευταίες επισκέψεις της στο Πλίμουθ τα τελευταία 20 χρόνια. Στις δύο τελευταίες σεζόν που αμφότερες αγωνίζονταν στην Τσάμπιονσιπ δεν έχασε (1-1 και 0-1) στην έδρα της σημερινής της αντιπάλου.

Με δύο ήττες ξεκίνησε το πρωτάθλημα η Πλίμουθ. Αρχικά έχασε 1-3 από την Μπάρνσλεϊ και στη συνέχεια 2-0 στο Μπόλτον. Και στα δύο ματς είχε περισσότερη κατοχή στο παιχνίδι, όμως και στα δύο βρισκόταν πίσω στο σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Την τελευταία διετία αγωνίστηκε στην Τσάμπιονσιπ. Την πρώτη χρονιά τερμάτισε μία θέση πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, τη δεύτερη έπεσε. Η ΚΠΡ δίνει το παρών για 11η σερί σεζόν στη δεύτερη τη τάξη κατηγορία της Αγγλίας. Καλύτερη θέση της στις 10 προηγούμενες περιόδους ήταν η 9η. Στην πρεμιέρα του Σαββάτου παραχώρησε 1-1 στην Πρέστον: προηγήθηκε στο 41’ με αυτογκόλ και ισοφαρίστηκε στο 48’. Πορεύεται με νέο προπονητή φέτος, τον Γάλλο Ζουλιάν Στεφάν, πρώην τεχνικό των Ρεν και Στρασβούργου. Η νίκη της ΚΠΡ επί της νωθρής στο ξεκίνημα Πλίμουθ βρίσκεται σε αρκετά καλή απόδοση.

Δυναμικά ξεκίνησε η Χάρογκεϊτ στην 6η αυτή διαδοχική της παρουσία στη Β’ Αγγλίας. Στην πρεμιέρα επικράτησε 1-0 εκτός έδρας της Μπρίστολ Ρόβερς, ενώ το Σάββατο παραχώρησε ισοπαλία 3-3 στην Γκρίμσμπι (0-0 ημίχρονο), δεχόμενη το γκολ της ισοφάρισης στις καθυστερήσεις. Έχοντας τερματίσει τις 5 προηγούμενες σεζόν στο δεύτερο μισό της κατάταξης, φιλοδοξεί να κάνει ένα παραπάνω βήμα τη φετινή περίοδο, παρόλο που σε κανένα από τα 4 φιλικά που προηγήθηκαν δεν είχε καταφέρει να σκοράρει (με Καρλάιλ, Μπάρνσλεϊ, Ρόδεραμ και Ίλκεστον). Η Λίνκολν αγωνίζεται για 7η διαδοχική σεζόν στην Α’ Αγγλίας, έχοντας κατακτήσει μια θέση στην πρώτη 12άδα την τελευταία τριετία. Στο τρέχον πρωτάθλημα ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη επί της Ρέντινγκ με 2-0, για να ηττηθεί με το ίδιο σκορ από τη Γουίμπλεντον το περασμένο Σάββατο. Σε αμφότερα τα ματς έχανε 1-0 στο ημίχρονο, ενώ στο πιο πρόσφατο έπαιζε με 10 από το 23’ λόγω αποβολής του αμυντικού Τζάκσον.

Χάρογκεϊτ και Λίνκολν συναντήθηκαν για πρώτη φορά πέρσι, στις 13 Αυγούστου για τον ίδιο γύρο, με τη Χάρογκεϊτ να παίρνει την εκτός έδρας πρόκριση με 2-1. Υψηλή η τιμή της νίκης της στο «στοίχημα χωρίς ισοπαλία» στον αποψινό αγώνα.

154. ΠΛΙΜΟΥΘ - ΚΠΡ 2 2,47

163. ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ - ΛΙΝΚΟΛΝ 1 DNB 3,00

