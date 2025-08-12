ΑΕΚ: Έφυγε από τη ζωή ο Ενωσίτης παππούς που είχε φάει πρόστιμο όταν πήγε να δει την Αγιά Σοφιά στην καραντίνα (vid)

Πέθανε σε ηλικία 85 ετών ο φίλος της ΑΕΚ Κωνσταντίνος Φωτεινός ο οποίος πριν μια πενταετία είχε... σπάσει τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας για να πάει να δει την πρόοδο των έργων στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena.

Το δυσάρεστο γεγονός, γνωστοποίησε η κόρη του με story στα social media.

Ο Κωνσταντίνος Φωτεινός με καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη, είχε γίνει... viral όταν το 2020 εν μέσω καραντίνας είχε φύγει από το σπίτι του με το λεωφορείο για να πάει στη Νέα Φιλαδέλφεια και να δει από κοντά την πρόοδο των εργασιών της υπό ανέγερση τότε Αγιά Σοφίας - ΟΠΑΠ Arena. Μάλιστα, είχε εξηγήσει τότε, πως κάνει κάθε μέρα αυτή την διαδρομή, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για να δει τελειωμένιο το γήπεδο.

Η Αστυνομία προχώρησε σε έλεγχο τότε και διαπίστωσε ότι το χαρτί μετακίνησης που είχε μαζί του —γραμμένο από τη σύζυγό του— δεν κάλυπτε αυτή τη διαδρομή. Έτσι, του είχε επιβληθεί πρόστιμο 150 ευρώ!

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Φωτεινός, είχε πει στην κάμερα του ΑΝΤ1 τότε: «Μου το έδωσε η γυναίκα μου. Είναι λάθος της γυναίκας μου, εγώ φταίω; Κάθε μέρα κατεβαίνω και πάω (σ.σ. στο γήπεδο). Και σήμερα αυτή η αναποδιά. Αναγκαστικά πρέπει να πάω στο σπίτι τώρα πάλι. Η γυναίκα μου φταίει. Τώρα δεν μπορώ να πάω στο γήπεδο, νευρίασα τώρα».

Η ιστορία του είχε συγκινήσει τον κόσμο της ΑΕΚ αλλά και τον Δημήτρη Μελισσανίδη που είχε έρθει σε επαφή με την οικογένεια, πλήρωσε τότε το πρόστιμο ενώ δεσμεύτηκε πως θα δώσει το πρωτο εισιτήριο διαρκείας του νέου γηπέδου δωρεάν στον Κωνσταντίνο Φωτεινό.