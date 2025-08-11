Την προσπάθεια του ΠΑΟΚ να πάρει τον Ζαφείρη αναλύει ο Τύπος, μαζί με τον κρίσιμο αγώνα της ΑΕΚ την Πέμπτη και την προετοιμασία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Χρήστος Ζαφείρης δεν είναι απλώς ένα ακόμη όνομα στη μεταγραφική λίστα. Είναι ο ποδοσφαιριστής που συγκεντρώνει πάνω του βλέμματα, ελπίδες και -ας πούμε- μία διάθεση να επενδύσουμε σε κάτι διαφορετικό. Ο ΠΑΟΚ, με μία πρόταση που δεν συνηθίζεται για τα ελληνικά δεδομένα, δείχνει ξεκάθαρα πως δεν βλέπει τον 21χρονο μέσο μόνο σαν μία κίνηση εντυπωσιασμού, αλλά ως βασικό "γρανάζι" για την επόμενη μέρα. Το τι θα κάνει η Σλάβια είναι ζήτημα που δεν εξετάζεται στο κείμενο. Ο Ζαφείρης κουβαλάει πάνω του στοιχεία σπάνια για την ηλικία του: ψυχραιμία με την μπάλα στα πόδια, αντίληψη χώρου που θυμίζει πιο ώριμους παίκτες και ικανότητα να "κουμπώνει" σε διαφορετικά αγωνιστικά πλάνα.

Ο ΠΑΟΚ, για λόγους όχι μόνο αγωνιστικούς, έκανε μία γενναιόδωρη προσφορά. Η πιθανή παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι σημαντική μόνο για τον Δικέφαλο. Σε μία Superleague 1 που συχνά κατηγορείται ότι ανακυκλώνει πρόσωπα και στερείται φρεσκάδας, ένας νεαρός διεθνής με προσόντα και προοπτική, μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή έμπνευσης… Αν όλα πάνε όπως τα σχεδιάζουν στην Τούμπα, ο Ζαφείρης μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο από μία μεταγραφή. Η αφετηρία για μία διαφορετική προσέγγιση στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΑΛΟΥΠΗΣ - LIVE SPORT

Μεταγραφική περίοδος είναι τούτη, άρα είναι λογικό να διαβάζουμε διάφορα κάθε μέρα στην επικαιρότητα. Όπως για τα χρήματα που είναι διατεθειμένος να δαπανήσει ο ΠΑΟΚ για τον Ζαφείρη. Που κατά τη γνώμη μου δεν είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ από έναν καλό χαφ σαν τον Ζαφείρη; Βεβαίως. Είναι δεδομένο πως με όλα τα "αργοκάραβα" που μαζεύει τα τελευταία χρόνια στο κέντρο, χρειάζεται επιτέλους κι έναν σύγχρονο χαφ με ταχύτητα και ιπποδύναμη. Δεύτερον, είναι ο Ζαφείρης για το επίπεδο του ΠΑΟΚ; σίγουρα. Είναι καλός παίκτης και διεθνής, έχει πλέον αρκετές εμπειρίες και στα 22 του χρόνια έχει και μεταπωλητική αξία.

Τρίτον, αξίζει τα 12 εκατ. που ανέφεραν χθες τα τελευταία ρεπορτάζ; Όχι. Αυτό το ποσό για παίκτη αυτού του βεληνεκούς είναι απαγορευτικό για κάθε ελληνική ομάδα. Καλός χαφ είναι, εξελίξιμος και χρήσιμος, όμως με αυτά τα χρήματα στην αγορά βρίσκεις πιο σύνθετο ποδοσφαιριστή και με υψηλότερα στάνταρ... Ενώ δεν έχει σέντερ φορ μέχρι τις 10 Αυγούστου και κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο δανεικός Ιβάνουσετς, κοστολογεί τον Ζαφείρη στα 12 εκατ.;

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ

Ο απολογισμός της έως τώρα παρουσίας του Ολυμπιακού στην προετοιμασία του, δίχως να έχει ολοκληρωθεί ο καταρτισμός του ρόστερ και με τουλάχιστον τρεις παίκτες να αναμένονται ως προσθήκες στο υπάρχον υλικό, δεν μπορεί παρά να κριθεί ως θετικός, Όταν το λέει διαρκώς ο ίδιος ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένας προπονητής που έχει μάθει να μην κρύβεται και να λέει με το όνομά τους τα πράγματα, τότε ο κόσμος της πειραϊκής ομάδας θα πρέπει να αισθάνεται ήσυχος. Όχι επειδή ο Ολυμπιακός δεν έχει γνωρίσει ακόμη ήττα στα φιλικά και έχει μόνο μία ισοπαλία στις επτά αναμετρήσεις επί ολλανδικού και γερμανικού εδάφους, Φυσικά και τα αποτελέσματα έχουν πάντα σημασία για τη νοοτροπία και την αυτοπεποίθηση κάθε ομάδας, αλλά αυτά στην προετοιμασία δεν έχουν και τόσο μεγάλο νόημα. Κυρίως μετρά ο τρόπος του παιχνιδιού. Και ο Ολυμπιακός έχει εδώ και καιρό έναν συγκεκριμένο τρόπο δουλειάς μέσα από το πλάνο του προπονητή του, με στόχο να διορθώνεται, να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται διαρκώς. Υπό αυτό το πρίσμα, η προετοιμασία των νταμπλούχων πηγαίνει περίφημα.

Στο παιχνίδι με την Ουνιόν, όπως σημειώσαμε και χθες, το μεγάλο κέρδος ήταν η ανασταλτική παρουσία του Ολυμπιακού και το «φανταχτερό» της υπόθεσης αυτό το υπέροχο γκολ του Τσικίνιο. Όμως ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα θα στάθηκε περισσότερο στην αμυντική λειτουργία που ήταν όπως ακριβώς την ονειρεύεται, εν αναμονή ενός ακόμη στόπερ. Ήταν ένα από τα ψεγάδια του Ολυμπιακού ο τρόπος που αμυνόταν στην έως τώρα θερινή δουλειά του. Στο Βερολίνο η βελτίωση ήταν θεαματική. Και φυσικά στην ίταλία, απέναντι σε Νάπολι και Ίντερ, θα δοθεί η απόλυτη ευκαιρία για να δοκιμαστεί η «ερυθρόλευκη» άμυνα σε ό,τι πρόκειται να συνναντήσει το φθινόπωρο και τον χειμώνα που ακολουθεί στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, στη λιγκ στειτζ του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ – ΩΡΑ

Κακά τα ψέματα, η κατάσταση είναι τέτοια στην ΑΕΚ, τόσο στον οργανισμό της, όσο και στο γύρω περιβάλλον και στην ψυχολογία του κόσμου της, που η Ευρώπη είναι το μοναδικό «φάρμακο» για να τα αλλάξει όλα. Ή τέλος πάντων, για να αλλάξει πολλά. Αυτές οι τρεις «πίστες», όσα είναι και τα προκριματικά που πρέπει να περάσει η ΑΕΚ. Ή οι έξι μάχες, οι έξι Πεμπτες που καλείται να ξεπερνά με επιτυχία η ΑΕΚ, για να φτάσει εκεί που πρέπει. Σήμερα, μετράμε αντίστροφα για τη «μάχη Νο 4», για την οποία η κατάσταση είναι ξεκάθαρη και ο στόχος ένας και μόνο. Να νικήσει η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη Λεμεσού.

Καλή ομάδα, σοβαρή, επικίνδυνη, αλλά δικαιολογία δεν μπορεί να υπάρξει καμία για τον απλούστατο λόγο ότι η ΑΕΚ και καλύτερη είναι και προφανώς απείρως μεγαλύτερο μέγεθος σε όλα. Υποχρεωμένη είναι η ΑΕΚ να νικήσει τον Άρη Λεμεσού στο πιο μεγάλο ματς που έχει να δώσει μέχρι το… επόμενο. Το πώς θα τον νικήσει, είναι αποκλειστικά δουλειά του Νίκολιτς και των παικτών του. Ο τρόπος, μού είναι εντελώς αδιάφορος. Νίκη και μόνο νίκη.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Συμπεράσματα πολλά από τα δύο φιλικά στην Κύπρο δεν μπορούν να βγουν, γιατί δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Άλλη ομάδα η Εθνική με τον Γιάννη, άλλη χωρίς αυτόν, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει. Συμπεράσματα δεν μπορούν να βγουν ούτε σχετικά με το πότε θα δούμε τον Γιάννη. Τραυματίας δεν είναι, διότι - φανταζόμαστε - θα είχαμε ενημερωθεί από την ομοσπονδία. Προπονήσεις κάνει, αλλά μόνο ατομικές. Η προετοιμασία έχει αρχίσει εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά ακόμη δεν έχει μπει να προπονηθεί με την ομάδα. Το γιατί το ξέρει μόνο ο ίδιος και - μάλλον- κανείς άλλος.

Το θέμα είναι ότι το Ευρωμπάσκετ αρχίζει σε 17 μέρες και ο χρόνος δεν υπάρχει. Αν δεν παίξει ούτε την Πέμπτη με το Μαυροβούνιο στη Θεσσαλονίκη, κάτι που είναι πολύ πιθανό, η Εθνική θα έχει μόνο τα δύο παιχνίδια του "Ακρόπολις" με Λετονία και Ιταλία και το τελευταίο φιλικό με τη Γαλλία για να μονταριστεί με τον Γιάννη στη σύνθεση της. Σύνθεση η οποία κατά τα άλλα πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Η 12άδα του Ευρωμπάσκετ δηλαδή, που μάλλον βγήκε στην Κύπρο. Έτσι κι αλλιώς τα κουκιά ήταν λίγο ως πολύ μετρημένα, ωστόσο οι προθέσεις του Βασίλη Σπανούλη έγιναν ξεκάθαρες στο προχθεσινό φιλικό με τη Σερβία, που ήταν και το πιο δυνατό από τα δύο. Η επιλογή του να δώσει χρόνο συμμετοχής μόνο στους 10 από τους 14 παίκτες που είχε δηλώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι, έδειξε ότι έχει αποφασίσει να πορευτεί με αυτούς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.