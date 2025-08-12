«Αυτόν τον επιθετικό θέλει η Οβιέδο, μετά την απόρριψη από τον Γιόβιτς που πήγε στην ΑΕΚ»

Η Οβιέδο τα έπαιξε όλα για όλα για τον Λούκα Γιόβιτς ωστόσο ο Σέρβος σέντερ-φορ επέλεξε τελικά την ΑΕΚ, αναγκάζοντας τον ισπανικό σύλλογο να στραφεί σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση στην επίθεση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα fichajes, η νεοφώτιστη στη La Liga Οβιέδο του Παούνοβιτς, εξετάζει πλέον σοβαρά την περίπτωση του Αντρέ Σίλβα ο οποίος ανήκει στην Λειψία αλλά δεν φαινεται να υπολογίζεται από τον γερμανικό σύλλογο.

«Η πρόθεση της Οβιέδο είναι να υπογράψει έναν σέντερ-φορ και αφού η πιθανότητα της μεταγραφής του Λούκα Γιόβιτς ναυάγησε καθώς κατέληξε στην ΑΕΚ, μια ευκαιρία για τον ισπανικό σύλλογο στην αγορά είναι ο Αντρέ Σίλβα.

Ο Πορτογάλος επιθετικός, ο οποίος επί του παρόντος ανήκει στην Λειψία, δεν βρίσκεται στα σχέδια της γερμανικής ομάδας και παραμένει στη λίστα υπό παραχώρηση. Αυτό ανοίγει ένα παράθυρο για την ομάδα να προσπαθήσει να τον αποκτήσει δανεικό ή σε προσιτή τιμή», αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ.