«Ξεκαθάρισε» το τοπίο γύρω από τον Ζαφείρη ο ΠΑΟΚ!

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κορυφωθεί οι ζυμώσεις για την απόκτηση του Χρήστου Ζαφείρη, ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία κόντρα στα όσα γράφονται και λέγονται, με τον ΠΑΟΚ να ξεκαθαρίζει το τοπίο!

Η υπόθεση του Χρήστου Ζαφείρη είναι σε πολύ καλό δρόμο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ως σύμμαχο την θέληση του ποδοσφαιριστή να έρθει στην Τούμπα, φέρνοντας την υπόθεση στα μέτρα του.

Παρ' όλα αυτά, οι... ζαριές που κυκλοφόρησαν πως υπάρχει οριστικό deal ανάμεσα από τις δύο πλευρές είναι μακριά από την πραγματικότητα, μιας και για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία με την Σλάβια Πράγας, παρά μόνο με τον ποδοσφαιριστή.

Ένα σημείο που «δείχνει» ότι οι Τσέχοι προετοιμάζουν το έδαφος, είναι το γεγονός πως βρίσκονται σε αναζήτηση χάφ και έχουν στο στόχαστρο τον Τόμας Ρίγκο της Μπάνικ Οστράβα.

Σε κάθε περίπτωση, τα «περί συμφωνίας» αυτή τη στιγμή είναι μακριά από την πραγματικότητα, παρότι ο Δικέφαλος βρίσκεται σε καλή φάση διαπραγματεύσεων για μία μεγάλη μεταγραφική κίνηση.

Άλλωστε, όπως διαβάσατε και μέσα από το SDNA, ο πρόεδρος της Σλάβια, Γιάροσλαβ Τβρντικ, διέψευσε δημοσίως τα τσεχικά δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές και μία μεταγραφή που το κόστος της αγγίζει τα 16 εκατομμύρια ευρώ.

