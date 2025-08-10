Είκοσι μέρες και (τουλάχιστον) καρέ μεταγραφών που καθορίζει τα πάντα

Έως τρεις βασικούς και ακόμη 1-2 σημαντικές λύσεις αναζητά ο Παναθηναϊκός, για να κάνει το βήμα παραπάνω ή να μείνει ξανά με το «αν». Γράφει ο Λ.Μπακολιάς.

Το «φάγαμε» το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου. Τι έμεινε; 20 μερούλες για να τελειώσει το καλοκαίρι. Διάστημα που μοιάζει με… βουνό ευθύνης, υποχρέωσης και αναγκών για τον Παναθηναϊκό. Πρωτίστως γιατί περιλαμβάνει τρία παιχνίδια ευρωπαϊκά που θα καθορίσουν το που θα αγωνίζεται εκτός των συνόρων (το εάν θα αγωνίζεται σε League Phase δεν το βάζουμε στη συζήτηση καν).

Όμως υπάρχει και το ζήτημα της μεταγραφικής ενίσχυσης. Το οποίο θα καθορίσει στην ουσία την ίδια τη στόχευσή σου. Ξέρουμε, Παναθηναϊκός είναι, πρωτάθλημα θέλει, Κύπελλο θέλει, διάκριση στην Ευρώπη θέλει. Σαφώς. Πόσο τα θέλει όμως και κυρίως πόσο μπορεί να τα διεκδικήσει με όσο το δυνατόν περισσότερες πιθανότητες;

Το διάστημα που έχουμε μπροστά μας ανέκαθεν ήταν το πιο «θερμό» μεταγραφικά. Και απρόβλεπτο. Υπάρχουν συγκεκριμένα κουτάκια που πρέπει να σημειωθούν απ’ τους Πράσινους. Αν κάποιο μείνει κενό, δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα. Και το κενό δε σημαίνει να μείνει χωρίς μεταγραφή, μην έρθει παίκτης. Σημαίνει να μην έρθει ο κατάλληλος παίκτης.

Το Τριφύλλι έως τώρα έχει κάνει καλές κινήσεις. Ο Κυριακόπουλος, ο Τουμπά που είχε και τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση, ο Τσιριβέγια, ενώ Λαφόν και Ζαρουρί έχουν την προοπτική, το ταλέντο, το κίνητρο και τις παραστάσεις. Ακόμη κι αν δε σου «βγουν» λοιπόν, ως μεταγραφή δε θα πει κανείς «γιατί την κάνατε;». Αστοχίες ή απρόβλεπτες καταστάσεις, μπορούν να προκύψουν για τον οποιοδήποτε.

Πάμε όμως στα δύσκολα. Έφυγε ο Βαγιαννίδης, παίκτης που ήταν τεράστιο κεφάλαιο για τον Παναθηναϊκό. Αγωνιστικά με αυτά που έδινε κυρίως στη δημιουργία, αλλά και στη σωστή συνεργασία που είχε μπροστά με Τετέ και Ουναΐ. Μια τριπλέτα που έκανε «όργια» σε πολλά σημεία της περασμένης σεζόν.

Ο δεξιός μπακ που θα έρθει, έχει να καλύψει τεράστιο κενό. Αγωνιστικό και ψυχολογικό στον κόσμο. Το πρώτο είναι που έχει μεγαλύτερη σημασία φυσικά, αν συμβεί αυτό το δεύτερο θα ακολουθήσει με ευκολία.

Πέρα απ’ τον βασικό δεξιό μπακ, ορθάνοιχτο παραμένει το θέμα του επιτελικού μέσου. Δε σηκώνει κουβέντα πως ο διακαής πόθος, το… σαράκι του κόσμου και αγωνιστικά η ιδεατή λύση, είναι ο Ουναΐ. Ο Μαροκινός έχει αποδεδειγμένα το ταλέντο και τις εμπνεύσεις, για να δώσει ποιοτικότερες τελικές. Μέσω της δικής του δημιουργίας. Ή και της δικής του εκτέλεσης, καθώς δε διστάζει να σουτάρει και το κάνει καλά. Τι αναλύουμε τώρα; Παικταράς είναι. Παικταρά θέλει ο Παναθηναϊκός, είτε είναι ο Ουναΐ ή κάποιος άλλος. Γιατί το πρόβλημα στο σκοράρισμα «φωνάζει». Πώς θα λυθεί αυτό όταν οι βασικές επιλογές στα φορ και τα εξτρέμ είναι εδώ ήδη; Μόνο μέσω του δημιουργικού μέσου.

Υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο πώλησης. Το όνομα του Μαξίμοβιτς ακούγεται έντονα για πιθανή παραχώρηση, ήδη είναι γνωστό πως έχουν φτάσει προτάσεις. Ο Σέρβος δεν είναι απλά ένα μέλος του ρόστερ, είναι ο βασικός κεντρικός χαφ των Πράσινων. Άρα πιθανή παραχώρησή του, φέρνει ανάγκη για τρίτη προσθήκη κομβικού παίκτη για το βασικό σχήμα.

Σημαντικότατη είναι και η υπόθεση του τρίτου φορ. Τον αριθμό δεν πρέπει κανονικά να τον αναφέρουμε, επειδή αυτά τα πρωτοδεύτερος, δευτερότριτος, πρωτοτέταρτος, είναι κάπως παλιάς κοπής. Έναν φορ που θα διεκδικήσει, θα έχει ικανότητα στο σκοράρισμα κυρίως – αφού αυτό σου λείπει όπως το νερό στον ερημίτη – φέρνοντας συναγωνισμό στους Ιωαννίδη και Σφιντέρσκι.

Η επιλογή του έξτρα δεξιού μπακ, αν έχει γίνει η κατάλληλη κίνηση για την βασική λύση, μπορεί να περιμένει. Θα μπει σε μια τελευταία θέση στη λίστα αναγκών. Όμως θα υπάρχει εκεί.

Είναι ξεκάθαρο πως ο Παναθηναϊκός παρότι δεν έχει τα οικονομικά ζητήματα του παρελθόντος, παραμένει δυσκοίλιος στις μεταγραφές. Και μόνο που συζητάμε για 2 και πιθανότατα 3 ενδεκαδάτους, ενώ πέρασε το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, είναι θέμα. Το παν όμως είναι οι κινήσεις που θα γίνουν. Κλισέ μεν, αλλά εκεί είναι η ουσία.

Θα μας πείτε τι να τα κάνουμε αυτά τα βαρύγδουπα, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα με τη Σαχτάρ και παίξουμε μετά με θηλιά στο λαιμό για πρόκριση. Ρίσκα είναι τα πάντα στη ζωή και το ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση.

Δείτε την υπόθεση Ουναΐ. Ο Παναθηναϊκός πήρε ρίσκο περιμένοντας τον παίκτη μέχρι τώρα. Καλώς έκανε για τη δική μας οπτική, για κάποιους άλλους ίσως έκανε κακώς. Στο τέλος μετράει η κατάληξη και για τις δύο γνώμες. Αν δηλαδή δικαιωθεί το Τριφύλλι και πάρει τον Ουναΐ, μαγκιά του θα είναι. Αν πάλι δεν τα καταφέρει και βρεθεί να τρέχει για άλλον επιτελικό, που θα έχει ρόλο βασικού και δε θα αποτελεί εγγύηση όπως ο Μαροκινός, τότε θα μπούμε στην κουβέντα του γιατί φάγαμε τόσο χρόνο και στερήθηκε το Τριφύλλι σε τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές φάσεις έναν τόσο κομβικό παίκτη.

Τα πάντα είναι αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σημασία να λέμε για χρόνο που πιέζει ή δεν πιέζει. Ψάχνει 4-5 μεταγραφές, εκ των οποίων οι 2-3 είναι για βασικούς παίκτες. Όλες οι κινήσεις κομβικές. Και στο τέλος θα καθορίσουν το τι ομάδα θα έχεις και που θα μπορέσεις να διεκδικήσεις να φτάσεις.

Ταυτόχρονα, να δούμε τι θα κάνουν και οι αντίπαλοι. Γιατί δεν χωρούν μεγαλοστομίες του στυλ «δεν κοιτάμε τους αντιπάλους». Όταν με αυτούς διεκδικείς, προφανώς και θα τους κοιτάς και δε θα θες να ενισχύονται όπως αυτοί το ίδιο θέλουν για σένα. Οτιδήποτε άλλο είναι σκέτη αλαζονεία που ειδικά στην τωρινή φάση του Παναθηναϊκού, δε χωρά ούτε στο ελάχιστο.



