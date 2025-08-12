Άρχισαν την προετοιμασία τους στο ΣΕΦ οι προ-εθνικές μας ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών-γυναικών   

Με την πρώτη συγκέντρωση, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (12/08) το πρωί στην ομοσπονδιακή αίθουσα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, οι προ-εθνικές μας ομάδες επιτραπέζιας αντισφαίρισης ανδρών-γυναικών …καλωσόρισαν τη νέα σεζόν.

Η καλοκαιρινή προετοιμασία αρχίζει φέτος πριν από τον Δεκαπενταύγουστο, μάλιστα μέσα στους πρώτους μήνες του φθινοπώρου έρχονται κιόλας δύο μεγάλες διοργανώσεις για τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα: Το Βαλκανικό πρωτάθλημα όλων των αγωνισμάτων στο διάστημα 3 με 7 Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και κυρίως το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ομαδικού από τις 12 έως τις 19 Οκτωβρίου στο Ζαντάρ της Κροατίας.

Στην πρόσκληση για τη συγκρότηση των προ-εθνικών ομάδων ανδρών-γυναικών ήταν συνολικά 22 αθλητές κι αθλήτριες. Όπως κάθε χρόνο λείπουν διεθνείς από τις πρώτες προπονήσεις, αυτό έγινε και φέτος με όλους τους απόντες να είναι δικαιολογημένοι.

Ειδοποιός διαφορά σε σχέση με τις «πρώτες» των προηγούμενων χρόνων η τοποθέτηση κλιματισμού και το δροσερό ομοσπονδιακό κέντρο. Δούλεψαν και τα τέσσερα κλιματιστικά, οι διεθνείς ήταν οι πρώτοι, που ένιωσαν την αλλαγή θερμοκρασίας και εξέφρασαν τη μεγάλη ικανοποίηση τους γι’ αυτή την εξέλιξη.

Στην έναρξη της προετοιμασίας παρέστη εκ μέρους της διοίκησης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. ο ταμίας Θεόφιλος Τεντεκίδης κι ευχήθηκε στους αθλητές «καλή αρχή, καλή σεζόν με υγεία». Τις ευχές του για υγεία και επιτυχίες έδωσε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής και μετά είπε λίγα λόγια για το πρώτο διάστημα της προετοιμασίας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει καθημερινές προπονήσεις, μόνο ανήμερα της Παναγίας θα υπάρχει ρεπό. Υπεύθυνος θα είναι ο Χρήστος Λάμης, που συνεχίζει ως ομοσπονδιακός προπονητής, καθώς ο Βατσακλής μεταβαίνει αύριο με τον Γκιώνη στο Europe Smash, στη Σουηδία.

Ο 17χρονος Γιάννη Κούτρα, ένας από τους αθλητές, που δεν μπόρεσαν να δώσουν το «παρών» στην πρώτη προπόνηση, βρίσκεται στο φημισμένο αθλητικό κέντρο του Οχσενχάουζεν. Μετέχει σε δυνατό προπονητικό καμπ με ξένους αθλητές της εφηβικής και της ανδρικής κατηγορίας, που γίνεται από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου. Παράλληλα έχει την ευκαιρία να δείξει στους Γερμανούς υπεύθυνους του Κέντρου σημάδια του ταλέντου του.

Την επίσκεψη του Χάμπους Σόντερλουντ δέχεται και αυτό το καλοκαίρι το ΣΕΦ. Ο διεθνής Σουηδός, συμπαίκτης του Κωνσταντίνου Κωνσταντινόπουλου στη Ρέκορντ, θα προπονείται με τους Έλληνες πρωταθλητές μέχρι τις 26/08.

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΕ ΑΠΛΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟ ΣΤΟ FEEDER ΤΟΥ ΛΑΟΣ

Στο Βιεντιάν στο μεταξύ, το WTT Feeder του Λάος μπαίνει αύριο 13/08 στην τρίτη μέρα του και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου μετά τον χτεσινό αποκλεισμό στο διπλό μικτό συνεχίζει τους αγώνες της στο απλό και το διπλό γυναικών.

Στο ταμπλό του απλού η αθλήτρια της ΑΕΚ (νούμερο 312 στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών) κληρώθηκε με την Τσιανγκ Τζανέλ από τη Σιγκαπούρη. Σημειωτέον την είχε αντίπαλο και στο διπλό μικτό. Η 15άχρονη Ασιάτισσα είναι νούμερο 518 στις γυναίκες. Ο αγώνας γίνεται στις 7 ώρα Ελλάδας στο τραπέζι 2. Αν η Παπαδημητρίου πάρει τη νίκη θα συναντήσει στις «32» την Κονγκ Τσιζ Λαμ, που έχει ένα από τα πολλά bye στον 1ο γύρο. Η αθλήτρια από το Χονγκ Κονγκ είναι νούμερο 16 στο τουρνουά (και 255 στον κόσμο).

Στο διπλό γυναικών η αριστερόχειρας πρωταθλήτριά μας συνεργάζεται με τη Μαρίνα Ντονέρ από τη Φινλανδία. Στο κυρίως ταμπλό και τον γύρο των «16» θα συναντήσουν την Τετάρτη στις 11:30 δική μας ώρα τις Λι Γινγκ Ιμ/Τσανγκ Λι Σιαν από τη Μαλαισία (τραπέζι 1). Υπάρχουν live μεταδόσεις των αγώνων στο κανάλι της WTT στο youtube και τα λινκ αναρτώνται έγκαιρα στον ιστότοπο https://www.youtube.com/@wttglobal/streams.