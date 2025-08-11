Στον απόηχο της συνέντευξης Τύπου του ΑΣ ΠΑΟΚ: Τι απαντά η ΠΑΕ για το χρονοδιάγραμμα και το mail

Μετά τη δίωρη συνέντευξη Τύπου του Ερασιτέχνη, σκυτάλη πήρε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ απαντώντας στα περί χρονοδιαγράμματος που δόθηκε και στο mail που ειπώθηκε πως δέχθηκε ο πρόεδρος του ΑΣ, Άλκης Ησαϊάδης.

Το SDNA βρέθηκε στο PAOK Sports Arena, καλύπτοντας ζωντανά τη δίωρη συνέντευξη Τύπου που δόθηκε από τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για το φλέγον ζήτημα του γηπέδου.

Σε μία αποστροφή του λόγου του, ο νυν πρόεδρος του Ερασιτέχνη, Άλκης Ησαϊάδης, κρατώντας ένα χαρτί στα χέρια του, έκανε λόγο για απειλητικό mail που δέχθηκε και δεν θέλησε για προσωπικούς λόγους να διαβάσει και να δημοσιοποιήσει...

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήκωσε το γάντι και δημοσιοποίησε το mail, το οποίο είναι ένα χαρτί για την εμπιστευτικότητα μνημονίου συνεργασίας με νομική επισήμανση και μεταξύ άλλων υποστηρίζει πως προορίζεται αποκλειστικά και μόνον για ενημέρωση και χρήση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ατομικά την δικηγόρο κα. Γιαννακοπούλου.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το έγγραφο που φέρνει στη δημοσιότητα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

Στο δεύτερο σκέλος της απάντησης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ όσον αφορά τα περί χρονοδιαγράμματος, είναι καταγεγραμμένο πως οι εγγυήσεις θα δοθούν 12 μήνες από την υπογραφή του παρόντος και το 12μηνο «μετράει» μόλις υπογράψει ο Ερασιτέχνης το μνημόνιο.

Σε περίπτωση δηλαδή συμφωνίας και υπογραφής του σχετικού μνημονίου, αρχίζει να μετράει το 12μηνο συν τα τρία χρόνια για την κατασκευή της Νέας Τούμπας.