Φινάλε με πανελλήνιο ρεκόρ Γυναικών από την 4Χ50μ. επιφάνεια

Με σημαντικές επιτυχίες και ένα νέο πανελλήνιο ρεκόρ ολοκληρώθηκε η παρουσία της ελληνικής αποστολής στους Παγκόσμιους Αγώνες “World Games” που διεξήχθησαν στην πόλη Τσενγκντού της Κίνας.

Η σκυταλοδρομία 4Χ50μ. επιφάνεια Γυναικών, με τις Ιφιγένεια Τελιούση, Ειρήνη Δεληγιάννη, Αλεξάνδρα Βουράκη και Μαρία Ηλιάκη, κατέλαβε την 5η θέση, σημειώνοντας χρόνο 1:11.28, που αποτελεί νέο πανελλήνιο ρεκόρ.

Την ίδια θέση (5η) κατέκτησε και η ομάδα των Ανδρών στα 4Χ100μ. επιφάνεια, με τους Γιώργο Καλτσουκαλά, Γιώργο Παναγιωτίδη, Αναστάσιο Μυλωνάκη και Λεωνίδα Γιασεμή να τερματίζουν σε 2:21.95.

Σπουδαία εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Γιάννης Ιωακειμίδης, που ήταν 5ος στον τελικό των 50μ. διπλά πέδιλα με 18.86, ενώ στα 100μ. επιφάνεια η Ιφιγένεια Τελιούση κατέλαβε την 7η θέση με χρόνο 40.21.