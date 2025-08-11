Όλοι οι ΝΒΑερς παρόντες: Ο υγιής Γιάννης πού είναι και τι γίνεται με την ασφάλειά του κύριε Λιόλιο;

Ντόνσιτς παρών, Γιόκιτς παρών, Μάρκανεν παρών, Βαλαντσιούνας παρών. Ο Γιάννης απών από προπονήσεις και αγώνες. Ενώ θέλει να είναι εκεί. Γιατί; Διότι δεν έχει «καλυφθεί» η ασφάλεια του Έλληνα σούπερ σταρ!

Είναι σοκαριστικό αυτό που συμβαίνει. Η Ελλάδα έχει το κεφάλαιο Γιάννης στα prime του, στην καλύτερη στιγμή της καριέρας του, ο αθλητής θέλει σαν τρελός να συμμετάσχει στην Εθνική αλλά αυτή τη στιγμή παραμένει άφαντος. Όταν την Παρασκευή αναχώρησε η αποστολή για την Κύπρο, ο Γιάννης εθεάθη να κάνει ατομική προπόνηση στο βοηθητικό. Γιατί δεν ακολούθησε ενώ είναι υγιής; Γιατί δεν συμμετέχει στις προπονήσεις;

Κανένας από την Ομοσπονδία δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει. Γιατί; Είναι προφανές ότι η ειλικρινής απάντηση θα φέρει σε πολύ άβολη θέση τον Λιόλιο και τους συνεργάτες του. Πρώτα απέναντι στον ελληνικό λαό και έπειτα απέναντι στους χορηγούς που πληρώνουν ένα τσουβάλι χρήματα και βλέπουν την Εθνική να διαλύεται σε φιλικό από το Ισραήλ από το οποίο είχε να χάσει τρεις δεκαετίες…

Κι όμως η απάντηση είναι τόσο ξεκάθαρη. Ειλικρίνεια χρειάζεται ο φίλαθλος. Καθαρές απαντήσεις και αλήθεια θέλει. Πού να τη βρει όμως, από την Ομοσπονδία που κρύβεται σε όλες τις δύσκολες συνθήκες; Τέσσερα χρόνια δεν έχουν βρει τη δύναμη να μιλήσουν για τη διάλυση των Εθνικών ομάδων σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα και της ελληνικής διαιτησίας, τώρα θα το κάνουν;

Την ώρα που ΟΛΟΙ οι ΝΒΑερς συμμετέχουν κανονικά στην προετοιμασία των Εθνικών τους ομάδων, από τους superstars των 50 εκατομμυρίων ετησίως μέχρι τους έχοντες… ταπεινά συμβόλαια των 10 εκατομμυρίων, όλοι είναι εκεί.

Ντόντσιτς, Γιόκιτς, Βαλαντσιούνας, Σρέντερ, Βάγκνερ, Βούκσεβιτς, Αβντίγια. Ολοι εκεί!

Κι ο Γιάννης να… βράζει στο ζουμί του θέλοντας να μπει και στο μεταξύ να προπονείται μόνος του λες και είναι… τιμωρημένος! Ενώ είναι υγιής, με αυξημένο κίνητρο, με θέληση, με πάθος.

Τι του λείπει; Η ασφάλεια! Όλες οι υπόλοιπες Ομοσπονδίες φρόντισαν να έχουν τακτοποιημένο αυτό το θέμα. Εκτός από την Ελληνική Ομοσπονδία που πήρε τα χρήματα από τον ΟΠΑΠ, την ΕΚΟ, την Aegean και δεν έχει κάνει όσα πρέπει για να εμφανίσει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο γήπεδο.

Μια… πληρωμή απόσταση είναι η εμφάνιση του Γιάννη ώστε η ασφάλεια να καλύψει μια ατυχία, μια κακή στιγμή. Πότε θα γίνει; Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δεν ήταν σίγουρος αν θα αγωνιστεί στις 14/08 στη Θεσσαλονίκη στο επόμενο φιλικό της Εθνικής απέναντι στο Μαυροβούνιο. Γιατί άραγε; Εφόσον ο Γιάννης είναι υγιής.

Ίσως γιατί οι Μπακς περιμένουν να δουν τι θα γίνει και αν γίνει το περιβόητο trade του Γιάννη ή θα παραμείνει στο Μιλγουόκι. Αλλιώς η συνεννόηση θα πρέπει να γίνει με την επόμενη ομάδα του.

Η λογική λέει ότι μέσα στο επόμενο 10ημερο θα λήξει ο συναγερμός. Ωστόσο η ΕΟΚ παραμένει εκκωφαντικά άφαντη και εκτεθειμένη στον Έλληνα φίλαθλο που αναρωτιέται γιατί δεν προπονείται με την υπόλοιπη ομάδα ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και γιατί δεν παίζει στα φιλικά.