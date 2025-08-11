Εθνική... αποτυχία με απόλυτη ευθύνη της ΕΟΚ

Πρώτη ήττα από το Ισραήλ μετά από 28 χρόνια για την Εθνική, η οποία λίγες ημέρες πριν το Eurobasket δεν δείχνει να βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση. Συνεχίζοντας το μοτίβο όλων των Εθνικών ομάδων επί προεδρίας Βαγγέλη Λιόλιου. Γράφει ο Στέφανος Αλαφάκης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προετοιμάζεται για το Eurobasket, δίχως όμως να υπάρχει μέχρι τώρα κάτι που να δημιουργεί αισιοδοξία στον κόσμο. Η εικόνα στα φιλικά είναι κακή, η Ελλάδα ηττήθηκε πολύ εύκολα από την Σερβία και χτες γνώρισε την πρώτη της ήττα μετά από 28 ολόκληρα χρόνια από το Ισραήλ! Και είναι προφανές ότι οι απουσίες δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για αυτό το αποτέλεσμα.

Λίγες ημέρες πριν την έναρξη της διοργάνωσης και η «Γαλανόλευκη» δεν έχει αγωνιστεί ακόμα πλήρης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο μοναδικός σταρ του ΝΒΑ που δεν έχει κάνει ακόμα ούτε προπόνηση με την ομάδα του, με απόλυτη ευθύνη της ΕΟΚ. Παίκτες έχουν θέσει εαυτόν εκτός Εθνικής λόγω κακών σχέσεων με την ηγεσία της Ομοσπονδίας ή/και τον προπονητή.

Αγωνιστικά, η Εθνική παρουσιάζει χτυπητές αδυναμίες, που είναι άκρως αβέβαιο εάν θα μπορέσουν να αλλάξουν τόσο γρήγορα. Το τρίποντο πανηγυρίζεται... σαν γκολ, στα ριμπάουντ υπάρχουν τεράστια προβλήματα, εύκολο σκορ δεν υπάρχει από κανέναν παίκτη, ενώ πολλά ζητήματα υπάρχουν και στο αμυντικό κομμάτι αλλά και την συγκέντρωση.

Σε ένα καλοκαίρι όπου έχουν ήδη αποτύχει οι Νέοι, οι Έφηβοι, οι Γυναίκες και οι Νεανίδες, η ΕΟΚ οδεύει ολοταχώς στο να ολοκληρώσει την καταστροφή και με την «Επίσημη Αγαπημένη». Το μπάσκετ κάνει διαρκώς βήματα προς τα πίσω, το αναπτυξιακό πρόγραμμα δεν λειτουργεί και το μοναδικό μέλημα του προέδρου είναι να μοιράζει ελληνικά διαβατήρια δεξιά κι αριστερά, να αναλαμβάνει την φιλοξενία διοργανώσεων στις οποίες δεν υπάρχει καμία αγωνιστική επιτυχία και φυσικά να βγάζει προς πώληση θέσεις στα εθνικά Πρωταθλήματα...

Κάποτε το μπάσκετ ήταν το... εθνικό μας άθλημα και όλες οι Εθνικές ομάδες πανηγύριζαν διακρίσεις και μετάλλια. Όλα αυτά φαντάζουν πλέον τόσο μακρινά και δυστυχώς τίποτα δεν προμηνύει ότι η κατάσταση μπορεί να αλλάξει σύντομα.