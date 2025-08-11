Παναθηναϊκός: Επιβεβαίωση από Σερβία για Μαξίμοβιτς, πλησιάζει στα Εμιράτα

Το SDNA είχε αποκαλύψει πως ομάδα εκτός Ευρώπης έκανε πρόταση για τον Σέρβο και οι συμπατριώτες του τονίζουν πως πλησιάζει στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των ΗΑΕ – Μετά τη ρεβάνς με Σαχτάρ οι τελικές εξελίξεις.

Ο Νεμάνια Μαξίμοβιτς είναι πολύ πιθανό να… μετράει μέρες στον Παναθηναϊκός. Για τον Σέρβο μέσο όπως είχε αποκαλύψει το SDNA, ήρθε πρόταση στους «πράσινους» ύψους 5.000.000 ευρώ. Από ομάδα που εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Δημοσίευμα του «Sportklub» επιβεβαιώνει πλήρως την πληροφορία και μάλιστα αποκαλύπτει πως η συγκεκριμένη ομάδα είναι η Σαμπάμπ Αλ Αχλί των Εμιράτων. Στην οποία και πλησιάζει ο έμπειρος χαφ του «τριφυλλιού».

Προπονητής στο συγκεκριμένο κλαμπ είναι ο Πάουλο Σόουζα και το σέρβικο δημοσίευμα ξεκαθαρίζει πως απ’ τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός ικανοποιήθηκε οικονομικά, έμενε η συγκατάθεση του παίκτη. Την οποία και πήρε η ομάδα των Εμιράτων, μέσω ενός πολύ καλού συμβολαίου που του έδωσε.

Φαίνεται λοιπόν πως ο Μαξίμοβιτς είναι πολύ κοντά στην Σαμπάμπ Αλ Αχλί των ΗΑΕ, με τις τελικές εξελίξεις να έρχονται μετά τη ρεβάνς με την Σαχτάρ.