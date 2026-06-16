«Μπλόκο» στα σύνορα για τον Ταρέμι και τον Αλ Αουΐ

Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, η διέλευση των συνόρων των ΗΠΑ έχει γίνει ένας μεγάλος... πονοκέφαλος για την εθνική ομάδα του Ιράν.

Έχοντας ήδη καθυστερήσει στον δρόμο τους για τον πρώτο τους αγώνα, οι Ιρανοί αντιμετώπισαν και πάλι ενδελεχείς ελέγχους ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Λος Άντζελες μετά τον αγώνα τους εναντίον της Νέας Ζηλανδίας (2-2). Σύμφωνα με την ιρανική ομοσπονδία ποδοσφαίρου, αυτή η «αδικαιολόγητη» καθυστέρηση εμπόδισε ολόκληρη την εθνική ομάδα να αναχωρήσει για την Τιχουάνα, όπου βρίσκεται η βάση της αποστολής.

Αυτοί οι ενισχυμένοι έλεγχοι ασφαλείας στόχευσαν δύο βασικούς παίκτες και ειδικότερα τον αρχηγό του Ιράν και άσο του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι και τον Σαΐντ Αλ Αουΐ. Ενώ η υπόλοιπη ομάδα είχε ήδη επιβιβαστεί, οι δύο παίκτες καθυστέρησαν εν αναμονή της ολοκλήρωσης των διατυπώσεων αναχώρησής τους, ωθώντας την ομοσπονδία να λάβει επείγοντα μέτρα για την επίλυση της κατάστασης.

Η αποστολή του Ιράν «εδρεύει» στο Μεξικό, ωστόσο δίνει τους αγώνες της φάσης των ομίλων στις ΗΠΑ, γεγονός που οδήγησε τον ομοσπονδιακό προπονητή, Αμίρ Γκαλενοεΐ να καταγγείλει τις συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίζονται οι ποδοσφαιριστές του.

«Είμαστε η ομάδα με την μεγαλύτερη... κακομεταχείριση σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά την ισοπαλία 2-2 της «Team Melli» εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, ο Ιρανός προπονητής.

Λόγω της τεταμένης γεωπολιτικής κατάστασης με τις ΗΠΑ, το Ιράν αναγκάστηκε να μεταφέρει το προπονητικό του κέντρο στο Μεξικό, ενώ θα δώσει όλους τους αγώνες του ομίλου σε αμερικανικό έδαφος. Για τον εναρκτήριο αγώνα της Δευτέρας το βράδυ στο στάδιο SoFi στο Λος Άντζελες, η ιρανική εθνική ομάδα έφτασε στην Καλιφόρνια μόλις την προηγούμενη ημέρα και δεν μπόρεσε να παραμείνει μετά την αναμέτρηση.

«Προκαλείται πολύ άγχος στους παίκτες, έχουμε μικρή υποστήριξη, νομίζω ότι η FIFA θα μπορούσε να είχε κάνει καλύτερα τα πράγματα», δήλωσε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Μεχντί Ταρέμι, ο οποίος εξήγησε ότι η ομάδα του έπρεπε να επιστρέψει στο στρατόπεδο βάσης της στην Τιχουάνα το βράδυ της Δευτέρας: «Έχουμε κουραστεί από αυτή την κατάσταση, είχαμε πολλά προβλήματα τους τελευταίους μήνες, θέλουμε απλώς ηρεμία και χαρά, δεν είναι αυτά τα συνθήματα της FIFA;»

Το Ιράν πρέπει να επιστρέψει στο Λος Άντζελες για να αντιμετωπίσει το Βέλγιο την Κυριακή (9 μ.μ.) και στην συνέχεια θα μεταβεί στο Σιάτλ για να αντιμετωπίσει την Αίγυπτο (27 Ιουνίου, 5 π.μ.), ενώ στην αποστολή θα επιτραπεί να αφιχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις δύο ημέρες πριν από τους αγώνες του.

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