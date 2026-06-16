Συνεχάρη το Ιράν ο Ινφαντίνο: «Ξέρω τι περνάτε, στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη» (vid)

Τα αποδυτήρια του Ιράν επισκέφθηκε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, μετά την ισοπαλία με την Νέα Ζηλανδία, στέλνοντας το δικό του μήνυμα.

Πιο συγκεκριμένα, συνεχάρη τους Ιρανούς για την προσπάθεια τους στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, ενώ τόνισε ότι με την παρουσία τους στα γήπεδα των ΗΠΑ, στέλνουν μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Απόψε ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι και με λίγη τύχη θα μπορούσατε να κερδίσετε. Αλλά το χρωστάτε στην οικογένειά σας, στους φίλους σας, στον λαό σας. Είστε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αποδίδεται και έχετε ακόμη δύο παιχνίδι.

Σε αυτά τα δύο παιχνίδια γι’ ακόμη μία φορά θα κάνετε τον κόσμο υπερήφανο για ό,τι κάνετε. Ξέρω τι περνάτε, καταλαβαίνω ότι είστε πολύ δυνατοί. Στέλνετε μήνυμα σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Ενώσατε ένα γήπεδο και σας στήριξε. Στέλνετε ένα πανίσχυρο μήνυμα. Σας ευχαριστώ πολύ».

FIFA President Gianni Infantino visited the Iranian national football team's dressing room following the Iran-New Zealand match in Group G of the 2026 World Cup.

He praised the players, saying, "You are writing history and the whole world is watching you. Continue to play with⬇️ pic.twitter.com/O9LZk0broy — Hatam Shiralizadeh (@HatamDaddy) June 16, 2026

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