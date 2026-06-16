Παραμένει για ακόμα 2 χρόνια στην Εφές ο Λόιντ

Η Εφές ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Τζόρνταν Λόιντ για ακόμα 2 χρόνια.

Κάτοικος Κωνσταντινούπολης για ακόμα μία διετία (1+1) θα παραμείνει ο Αμερικανός γκαρντ, που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην Εφές μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Λόιντ ήταν από τους πρωταγωνιστές της τουρκικής ομάδας στην Euroleague, μετρώντας 11,4 πόντους, 2,5 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ μέσο όρο.