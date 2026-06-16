Βόμβα στην Τσεχία: Η Κυπελλούχος Κάρβινα υποβιβάστηκε για στημένα, πάει για αποκλεισμό και από το Europa League

Τα πάνω-κάτω στο τσέχικο ποδόσφαιρο, με την φετινή Κυπελλούχο, την Κάρβινα να υποβιβάζεται λόγω εμπλοκής της σε στημένα παιχνίδια. Βέβαιος ο αποκλεισμός της και από το Europa League.

Χαμός στην Τσεχία με ακόμη ένα σκάνδαλο στημένων αγώνων που ταλανίζει ο ποδόσφαιρο της χώρας.

Η Κάρβινα, που έκανε τη μεγάλη έκπληξη και κατέκτησε το Κύπελλο, πρώτο της ιστορίας της, επικρατώντας στον τελικό της Γιάμπλονετς, υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία από την Επιτροπή Δεοντολογίας, καθώς στα μπαράζ παραμονής πριν δύο χρόνια φέρεται να συμμετείχε στο στήσιμο τριών αγώνων. Βασικός εμπλεκόμενος ο δήμαρχος της πόλης και -τότε- επικεφαλής του κλαμπ, Γιαν Βολφ, που εμφανίζεται να προσπάθησε να επηρεάσει διαιτητές αλλά και αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Η ποινή είναι εφέσιμη, ωστόσο εφόσον διατηρηθεί, είναι βέβαιος και ο ευρωπαϊκός αποκλεισμός της Κάρβινα, η οποία επρόκειτο να συμμετάσχει στα πλέι οφ του Europa League.

Στον Βολφ επιβλήθηκε απαγόρευση ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο για 12 χρόνια, ενώ στην Κάρβινα επιβλήθηκε και πρόστιμο 414.000 ευρώ.