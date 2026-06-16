Η στιγμή που Λιβανέζος δημοσιογράφος ενώ κάνει ρεπορτάζ γίνεται στόχος από ισραηλινό drone

Δημοσιογράφος του Press TV ισχυρίζεται ότι χτυπήθηκε από θραύσμα, μετά από επίθεση ισραηλινού drone ενώ έκανε ρεπορτάζ σε περιοχή του νοτίου Λιβάνου.

Ο Χαντί Χοτέιτ κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης σε βίντεο, υποστηρίζοντας ότι ένα ισραηλινό drone τον έκανε στόχο παρά το γεγονός ότι φορούσε γιλέκο «Press».

Ο Χοτέιτι, ο οποίος βρίσκεται στο νοσοκομείο, είπε ότι τα αναγνωριστικά των μέσων ενημέρωσης εμφανίζονταν ευδιάκριτα στο όχημά του, στο προστατευτικό γιλέκο, στο κράνος και στον εξοπλισμό της κάμερας όταν χτύπησε το drone.

«Στεκόμουν σε έναν ανοιχτό χώρο», είπε ο δημοσιογράφος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ως προς την ταυτότητά του ως δημοσιογράφου σε αποστολή.

Ανέφερε ότι τραυματίστηκε από έξι θραύσματα κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Περιγράφοντας το περιστατικό ως «έγκλημα πολέμου», ο Χοτέιτ κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις ότι στοχεύουν σκόπιμα δημοσιογράφους.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει τη στιγμή που σημειώθηκε έκρηξη κοντά στον δημοσιογράφο ενώ αυτός τραβούσε βίντεο. Ωστόσο, το περιστατικό δεν έχουν επαληθευτεί ανεξάρτητα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τις ισραηλινές αρχές σχετικά με τους ισχυρισμούς του Χοτέιτ.





Πηγή: newsbomb.gr