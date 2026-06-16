«Η Μπεσίκτας ετοιμάζει πρόταση 35 εκατ. ευρώ για Παυλίδη»

Ανεβάζει την προσφορά της για Παυλίδη η Μπεσίκτας, αλλά η Μπενφίκα δεν πέφτει κάτω από τα 50 εκατ. ευρώ.

Διακαής πόθος της Μπεσίκτας αποτελεί ο Βαγγέλης Παυλίδης για την επίθεση, αλλά ακόμα δεν έχει καταθέσει επίσημη πρόταση στην Μπενφίκα. Οι «αετοί» της Λισαβόνας έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο Έλληνας επιθετικός παραχωρείται μόνο με 50 εκατ. ευρώ και δεν πρόκειται να συζητήσουν κάποια χαμηλότερη προσφορά.

Οι Τούρκοι όμως προσπαθούν να βρουν τη φόρμουλα να κάνουν τη μεταγραφή και από τα 20 εκατ. ευρώ που ήθελαν να δώσουν αρχικά, ανεβαίνουν στα 35 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει η «A Bola». Μάλιστα, φέρονται να έχουν προσεγγίσει τον Παυλίδη, στον οποίο προσφέρουν σχεδόν διπλάσιο συμβόλαιο από αυτό που έχει στην Μπενφίκα.

Αυτές τις μέρες ο 27χρονος επιθετικός δεν σκέφτεται τόσο το ενδεχόμενο μεταγραφής, καθώς παντρεύτηκε στη Μύκονο. Εξάλλου έχει δηλώσει ευχαριστημένος στην Πορτογαλία και δεν πρόκειται να πιέσει για κάποια μεταγραφή.