Κι επίσημα στη Ζαλγκίρις ο Σέιμπεν Λι

Νέα σελίδα στην καριέρα του Αμερικανού γκαρντ, που για την επόμενη διετία θα αγωνίζεται στο Κάουνας με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και θα αντικαταστήσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που θα αποχωρήσει.
Ο Σέιμπεν Λι τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Εφές και στην Euroleague μέτρησε 11,2 πόντους, 3,1 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.
We’re happy to announce our first newcomer: we have signed Saben Lee on a contract until the end of 2027/2028 season! 🔥 pic.twitter.com/JybFah9QIZ— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) June 16, 2026