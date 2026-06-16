Κι επίσημα στη Ζαλγκίρις ο Σέιμπεν Λι

Παίκτη της Ζαλγκίρις αποτελεί κι επίσημα ο Σέιμπεν Λι, όπως ανακοίνωσε η λιθουανική ομάδα.

Νέα σελίδα στην καριέρα του Αμερικανού γκαρντ, που για την επόμενη διετία θα αγωνίζεται στο Κάουνας με τη φανέλα της Ζαλγκίρις και θα αντικαταστήσει τον Σιλβέν Φρανσίσκο, που θα αποχωρήσει.

Ο Σέιμπεν Λι τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε στην Εφές και στην Euroleague μέτρησε 11,2 πόντους, 3,1 ασίστ και 1,7 ριμπάουντ μέσο όρο.