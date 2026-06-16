Έτοιμος για νέα πρόκληση στο Μουντιάλ: Αναλαμβάνει την Τυνησία ο Ρενάρ

Όπως όλα δείχνουν, ο Ερβέ Ρενάρ επιστρέφει σε πάγκο εθνικής ομάδας σε Μουντιάλ, καθώς βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει την Τυνησία.

Όπως αναφέρουν γαλλικά Μέσα, ο Γάλλος προπονητής θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Σαμπρί Λαμουσί, ο οποίος αποτελεί παρελθόν μετά την εφιαλτική πρεμιέρα και την ήττα με 5-1 από την Σουηδία.

Ο ίδιος ταξιδεύει άμεσα για τις ΗΠΑ, προκειμένου να έρθει σε πρώτη επαφή με τους ποδοσφαιριστές, λίγες μέρες πριν το παιχνίδι απέναντι στην Ιαπωνία για την 2η αγωνιστική των ομίλων.

Θυμίζεται πως ο Ρενάρ άφησε θετικές εντυπώσεις στο Μουντιάλ του 2022 στο Κατάρ, τρυπώντας το ταβάνι της Σαουδικής Αραβίας, με αποκορύφωμα την νίκη απέναντι στην Αργεντινή.

Sabri Lamouchi limogé en pleine Coupe du monde, Hervé Renard nouveau sélectionneur de la Tunisie



➡️ https://t.co/hV54gc1fSk pic.twitter.com/BGD5Kb5I0C — L'Équipe (@lequipe) June 16, 2026

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