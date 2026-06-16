Έχουν και plan B oι Χιτ: «Θα πάνε για Τρέι Γιανγκ ή Τζα Μοράντ αν δεν πάρουν τον Γιάννη»

Οι Χιτ φαίνεται πως είναι έτοιμοι σε περίπτωση που δεν προχωρήσει η απόκτηση του Γιάννη και τσεκάρουν τους Τρέι Γιανγκ και Τζα Μοράντ.

Η ομάδα του Μαϊάμι είναι αποφασισμένη να μπει και πάλι στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έχει αρκετό χώρο στο salary cap και είναι δεδομένο πως θα πάει για το μεγάλο μπαμ.

Όπως αναφέρει ο Τζέι Φίσερ, στους Χιτ αν τελικά δεν προχωρήσει το trade του Γιάννη από τους Μπακς είναι έτοιμοι να μπουν στο κόλπο για την απόκτηση ενός εκ των Τρέι Γιανγκ και Τζα Μοράντ.

Μάλιστα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας του Μαϊάμι υπάρχει και ο Καουάι Λέοναρντ, με τους Χιτ να είναι αποφασισμένοι να επιστρέψουν ξανά στο προσκήνιο.