Μαρινάκης κατά Τσίπρα: Μιλάει για εξωτερική πολιτική, αυτός που είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα;

Να βουτάει τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσει για εξωτερική πολιτική και άμυνα, συνέστησε σε υψηλούς τόνους στον Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός για πέντε χρόνια και έκανε τα αντίθετα από αυτά που είχε υποσχεθεί στον κόσμο που τον είχε ψηφίσει, είπε ο κ. Μαρινάκης μιλώντας στο OPEN. Όσα έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη επί επτά χρόνια στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα δεν είχαν γίνει επί πολλά πολλά χρόνια, πρόσθεσε και αναρωτήθηκε αν «μιλάει για εξωτερική πολιτική, αυτός που είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα;».

Μαρινάκης για πρόταση ΠΑΣΟΚ περί δωρεάν ΜΜΜ: «Πυροτεχνήματα» και όχι σοβαρή πολιτική

Κριτική στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ για δωρεάν μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για ένα μέτρο χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα.

Όπως ανέφερε, «επί της αρχής κανένας δεν είναι αντίθετος σε ένα μέτρο που βοηθάει τον κόσμο», ωστόσο σημείωσε ότι η διαφορά της κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι ότι εφαρμόζει πολιτικές που αυξάνουν τα κρατικά έσοδα και οδηγούν σε ανάπτυξη της οικονομίας.

«Μεγαλώνει η πίτα και έτσι προκύπτουν μέτρα που βοηθούν τον κόσμο. Έτσι προκύπτουν και περισσότερα έσοδα για την ελληνική οικογένεια, τα οποία μπορεί να διαθέσει σε εισιτήρια ή σε όποια άλλη ανάγκη επιθυμεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης ότι η κυβέρνηση έχει πλήρη επίγνωση της δυσαρέσκειας που εκφράζουν οι νέοι άνθρωποι και για τον λόγο αυτό εφαρμόζει ένα ευρύτερο πλέγμα παρεμβάσεων. Όπως είπε, η Ελλάδα διαθέτει «το φθηνότερο εισιτήριο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Ευρώπη», ενώ παράλληλα προχωρά σε ανανέωση του στόλου των μέσων, μειώσεις φόρων και συνολικές πολιτικές στήριξης των πολιτών.

Αναφερόμενος ειδικά στην πρόταση του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης έκανε λόγο για «πυροτεχνήματα», σημειώνοντας ότι «δεν είναι σοβαρό πράγμα να μιλούν αρχικά για τετραήμερη εργασία, να το μαζεύουν στη συνέχεια και έναν μήνα μετά να έρχονται και να λένε δωρεάν ΜΜΜ». Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση προκρίνει πολιτικές με κοστολόγηση και δημοσιονομική βάση, αντί προτάσεων που, όπως είπε, εξυπηρετούν μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Πηγή: newsbomb.gr