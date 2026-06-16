Αγγλικά ΜΜΕ: «Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

Οι Πράσινοι ψάχνονται για την ενίσχυσή τους στο αριστερό άκρο της άμυνας, για να βρουν τον παρτενέρ του Γιώργου Κυριακόπολου και τις τελευταίες μέρες έχει μπει στο κάδρο ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.
Ο 23χρονος Δανός ανήκει στην Λέστερ με την οποία δεσμεύεται για δύο χρόνια ακόμα και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση δανεισμού για τον Κρίστιανσεν, η οποία όμως απορρίφθηκε.
Understand that Leicester City have rejected Panathinaikos’ loan bid for Victor Kristiansen.— Josh Holland (@joshhollandLCFC) June 16, 2026
A season-long loan with the option for a permanent move proposed but turned down by City. #LCFC https://t.co/0lVQeboyNc