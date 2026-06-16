Αγγλικά ΜΜΕ: «Η Λέστερ απέρριψε πρόταση δανεισμού του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Αγγλία η Λέστερ απάντησε αρνητικά στον Παναθηναϊκό, σε πρόταση δανεισμού του Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Οι Πράσινοι ψάχνονται για την ενίσχυσή τους στο αριστερό άκρο της άμυνας, για να βρουν τον παρτενέρ του Γιώργου Κυριακόπολου και τις τελευταίες μέρες έχει μπει στο κάδρο ο Βίκτορ Κρίστιανσεν.

Ο 23χρονος Δανός ανήκει στην Λέστερ με την οποία δεσμεύεται για δύο χρόνια ακόμα και σύμφωνα με τα βρετανικά ΜΜΕ, ο Παναθηναϊκός κατέθεσε πρόταση δανεισμού για τον Κρίστιανσεν, η οποία όμως απορρίφθηκε.