«Θέλει Χιτ ο Γιάννης, αλλά...»

Oι Χιτ φαίνεται πως είναι ένας από τους πιθανούς προορισμούς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που όμως συνεχίζει να εξετάζει τις επιλογές του.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της ομάδας του Μαϊάμι, Μπάρι Τζάκσον, ο «Greek Freak» θέλει να μετακομίσει στους Χιτ, αλλά ακόμα δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση.



«Μπορώ να επιβεβαιώσω, μέσω συνεργάτη του Γιάννη, ότι ο ίδιος σίγουρα θέλει να πάει στους Χιτ. Είναι ενθουσιασμένος με την προοπτική και έχει εξερευνήσει επιλογές ζωής στο Μαϊάμι. ΑΛΛΑ (και είναι μεγάλο ΑΛΛΑ), ΔΕΝ υπάρχει ένδειξη ότι θα πει σε κάθε άλλη ομάδα ότι δεν θα υπογράψει επέκταση με καμία από αυτές. Πιστεύεται ότι υπάρχουν μερικές άλλες ομάδες με τις οποίες θα υπέγραφε επέκταση, με τους Σέλτικς να αναφέρονται μεταξύ αυτών», τονίζει χαρακτηριστικά.



Η υπόθεση φαίνεται πως μπαίνει στην τελική της ευθεία και τις επόμενες μέρες θα γίνει γνωστός ο επόμενος προορισμός του Γιάννη.