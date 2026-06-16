Ολυμπιακός: Έρχεται για τις υπογραφές ο Μαφέο – Προχωρούν και τα άλλα μέτωπα

Ο Πάμπλο Μαφέο αναμένεται αύριο στην Αθήνα για τα τυπικά της μεταγραφής του στον Ολυμπιακό.

Πολύ κοντά στην ανακοίνωση της δεύτερης μεταγραφικής του κίνησης βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς ο Πάμπλο Μαφέο αναμένεται στη χώρα ματς την Τετάρτη. Ο 28χρονος μπακ τα έχει βρει σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις θα υπογράψει το συμβόλαιό του.

Από εκεί και πέρα, εξελίξεις αναμένονται και στις άλλες μεταγραφικές υποθέσεις των Πειραιωτών. Το σκληρό πόκερ με τη Λοριάν για τον Νοά Καντιού συνεχίζεται, με τον χαφ από τη Γουαδελούπη να θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, αλλά οι απαιτήσεις των Γάλλων στέκονται εμπόδιο.

Οι συζητήσεις με την Τζιρόνα για τον Ζοέλ Ρόκα συνεχίζονται, με τον 21χρονο ακραίο μεσοεπιθετικό να ασκεί επίσης πιέσεις στην καταλανική ομάδα για να επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Μάριος Βρουσάι κερδίζει έδαφος για να αποτελέσει τη δεύτερη λύση στο δεξί άκρο της άμυνας, μιας και ο Ροντινέι από τη νέα σεζόν θα υπολογίζεται περισσότερο ως εξτρέμ.

