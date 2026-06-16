Δώνης: «Δεν έχουμε ακόμα την τακτική ευελιξία που χρειάζεται»

Ο προπονητής της Σαουδικής Αραβίας, Γιώργος Δώνης, δήλωσε ότι δεν έχει παραμείνει αρκετό καιρό στη θέση του ώστε να εξασφαλίσει ότι η ομάδα διαθέτει την τακτική ευελιξία που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει μια έμπειρη ομάδα σαν την Ουρουγουάη, μετά το 1-1 με τους Νοτιοαμερικανούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Δώνης, ο οποίος έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση Μουντιάλ, αντικατέστησε τον Ερβέ Ρενάρ στα τέλη Απριλίου και το παιχνίδι του 8ου ομίλου στο Miami Stadium ήταν το πρώτο του επίσημο ματς με την ομάδα, μετά από τρία φιλικά προετοιμασίας.

«Για εμάς, μέσα σε τρεις εβδομάδες προσπαθούμε να στήσουμε το παιχνίδι μας, να το αναπτύξουμε και να αποκτήσουμε καλύτερο ομαδικό πνεύμα», είπε ο Δώνης και συνέχισε: «Όταν αντιμετωπίζεις συγκεκριμένους αντιπάλους, ο ένας βαθμός είναι θετικό αποτέλεσμα και μια ώθηση για την ψυχολογία μας. Αυτή τη στιγμή προσπαθώ να μάθω την ομάδα μου, προσπαθώ να μάθω τους παίκτες μου και να τους γνωρίσω. Βλέπω πώς αντιδρούν και συμπεριφέρονται και αυτό που έχω δει είναι ότι, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν μπορούμε να είμαστε ευέλικτοι μέσα στον αγώνα. Ξέρουμε να παίζουμε 4-4-2 ή 4-3-2-1, αλλά πρέπει να μπορούμε να παίξουμε με τρεις μέσους ή με πέντε αμυντικούς. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν είμαστε τόσο ευέλικτοι. Χρειάζεται χρόνος για να μάθεις πώς να το κάνεις».

Η Σαουδική Αραβία ήταν καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου και προηγήθηκε στο 41ο λεπτό, όταν ο Αμπντελαχ Αλ-Αμάρι εκμεταλλεύτηκε ένα λάθος του τερματοφύλακα της Ουρουγουάης, Φερνάντο Μουσλέρα.

Η Ουρουγουάη κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και ανάγκασε τη Σαουδική Αραβία να αμυνθεί βαθιά. Δέκα λεπτά πριν το τέλος, ο Μάξι Αραούχο πέτυχε την ισοφάριση.

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλό έλεγχο του παιχνιδιού και ευκαιρίες να σκοράρουμε χωρίς να είμαστε ιδιαίτερα αποτελεσματικοί», πρόσθεσε ο Δώνης και κατέληξε: «Στο δεύτερο ημίχρονο, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ένα πιθανό σενάριο ήταν ότι, αφού προηγηθήκαμε, σκεφτήκαμε περισσότερο αμυντικά. Είχαμε ήδη σκοράρει και θέλαμε να κρατήσουμε το αποτέλεσμα. Ήμασταν, ίσως, κουρασμένοι στο δεύτερο ημίχρονο; Φάνηκε ότι δεν είχαμε την ίδια ένταση. Ο αντίπαλος μπόρεσε να μπει πιο βαθιά στην περιοχή μας. Δεν δείξαμε αρκετή αυτοπεποίθηση για να κρατήσουμε την κατοχή και να αλλάξουμε τον ρυθμό τους, με αποτέλεσμα να δεχόμαστε πίεση κοντά στην περιοχή μας. Ευτυχώς είχαμε έναν εξαιρετικό τερματοφύλακα και μια εξαιρετική άμυνα σήμερα. Προσπαθώ να μάθω καλύτερα την ομάδα μου και να δω πώς σκεφτόμαστε».

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