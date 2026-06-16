«Κινείται για Ουναΐ η Θέλτα»

Ο Ουναΐ μετά την καλή σεζόν του με την Τζιρόνα, έχει μπει στο στόχαστρο της Θέλτα.

Στο στόχαστρο της Θέλτα βρίσκεται ο Αζεντίν Ουναΐ, η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι η Τζιρόνα υποβιβάστηκε στη La Liga 2. Ο Μαροκινός χαφ, γνωστός από το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό, έκανε καλή χρονιά στην Ισπανία.

Γι’ αυτό και ο Ματέο Μορέτο αναφέρει πως η Θέλτα ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει. Φέτος κατέγραψε 24 παιχνίδια, με 5 γκολ και 3 ασίστ με τη φανέλα της Τζιρόνα.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, η ομάδα του Βίγο έχει ήδη έρθει σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Προς το παρόν, όμως ο Ουναΐ βρίσκεται με το Μαρόκο στο Μουντιάλ και εξελίξεις αναμένονται μετά το τέλος των υποχρεώσεών του.