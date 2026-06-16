ΑΕΚ: Προγραμματισμός με στόχευση την μεγάλη πρόκληση του Champions League 

Η πρώτη μεγάλη πρόκληση της σεζόν 26/27 για την ΑΕΚ είναι να μπει στη League Phase του Champions League μέσω της προκριματικής διαδικασίας των play off...

Με τα τωρινά δεδομένα, η Ένωση θα συμμετάσχει στην κλήρωση ως ανίσχυρη. Ωστόσο, ελπίζει ότι μία από τις τέσσερις ομάδες που έχουν υψηλότερο συντελεστή και ξεκινούν από τον β' προκριματικό γύρο θα αποκλειστεί. Αν συμβεί αυτό, τα δεδομένα θα αλλάξουν και η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα ανέβει στο γκρουπ των ισχυρών.

Οι «κιτρινόμαυροι», θα δώσουν το πρώτο ευρωπαϊκό τους παιχνίδι φέτος 18-19 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη μια εβδομάδα μετά (25-26). Πριν απ' αυτά τα δύο παιχνίδια, στις 12 Αυγούστου, η Πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Κυπελλούχο ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο, στον τελικό του Super Cup. Ένα παιχνίδι ουσιαστικά, που θα αποτελέσει πρόβα-τζενεράλε και ένα γερό κρας-τεστ για τον Δικέφαλο πριν πέσει στη μάχη των play off για το «Σεντόνι»...

Ήδη ο προγραμματισμός που γίνεται στην ΑΕΚ, είναι στημένος πάνω εκεί. Με έναν σαφή και ξεκάθαρο στόχο. Να είναι η ομάδα απόλυτα έτοιμη, στα προκριματικά. Γι' αυτόν τον λόγο τρέχουν οι μεταγραφικές υποθέσεις - τουλάχιστον των προσθηκών που αφορούν το βασικό rotation - με την πρώτη, αυτή του Ζούμπκοφ, να γίνεται 1η του Ιούνη. Η Ένωση λειτουργώντας αθόρυβα, κάτω από τα ραντάρ, δουλεύει και τις περίπτωσεις του χαφ και του στόπερ που αποτελούν προτεραιότητα και μένει να δούμε το αποτέλεσμα των επαφών που υπάρχουν.

Από εκεί και πέρα ευρύτερα γίνεται ένας προγραμματισμός με στόχευση το Champions League προκειμένου η ομάδα μετά την προετοιμασία, που θα διεξαχθεί στην Ολλανδία σε δύο κομμάτια, να βρισκεται στην κατάσταση που πρεπει και να έχει όσο τον δυνατον καλύτερο ρυθμό. Γι' αυτόν τον λόγο και θα δοθούν έξι φιλικά παιχνίδια επί ολλανδικού εδάφους και μάλιστα με δυνατούς αντιπάλους ενώ όπως προείπαμε, τελευταίο τεστ θα ειναι ο τελικός του Super Cup, που χρονικά η διεξαγωγή του πριν τα προκριματικά, ταιριάζει κουτί σε αυτό που θέλει ο Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, απέδειξε και πέρυσι με το τρία στα τρία στα προκριματικά του Conference League, πως γνωρίζει πολύ καλά πως παίζετε το παιχνίδι των προκριματικών και τι ακριβώς χρειάζεται να έχει η ομάδα του για να πάρει αυτό που θέλει. Το αποτέλεσμα και την πρόκριση.

Για την ιστορία να πούμε πως ο Νίκολιτς έχει συμμετάσχει μια φορά στην προπονητική του καριέρα σε League Phase/ομίλους Champions League τη σεζόν 20/21 όντας τότε στον πάγκο της Λοκομοτίβ Μόσχας μετρώντας τότε δύο ήττες από την Μπάγερν Μονάχου, δύο ισοπαλίες με την Ατλέτικο Μαδρίτης και μια ισοπαλία-μια ήττα από την Σάλτσμπουργκ. Αυτό σημαίνει πως δεν έχει καταφέρει να γευτεί τη χαρά της νίκης σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Επίσης να υπενθυμίσουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς νωρίτερα, τη σεζόν 18-19, είχε αγγίξει το όνειρο του Champions League το οποίο του το είχε στερήσει τότε η ΑΕΚ η οποία ειχε αποκλείσει τη Βίντι από την Ουγγαρία, στην οποία ήταν προπονητής.

Για την Ένωση, αυτή ήταν η τελευταία συμμετοχή σε ομίλους Champions League καθώς θυμίζουμε πως τη σεζόν 23/24, δεν τα είχε καταφέρει στα play off και ειχε αποκλειστεί από την Αντβέρπ μετά από δύο πολύ-πολύ οριακά παιχνίδια, με τους Βέλγους να εμφανίζονται πιο έτοιμοι. Αυτό που έχει αποδειχτεί, ειναι πως συνήθως σε τέτοιου είδους προκριματικές φάσεις, εκείνος που ειναι καλύτερα προετοιμασμένος παίρνει και το εισιτήριο της πρόκρισης. Γι' αυτόν τον λόγο στην ΑΕΚ έχουν στοχεύσει στα προκριματικά του Αυγούστου και το πως θα καταφέρει η ομάδα να μπει στη League Phase.