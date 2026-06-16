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Στο σημερινό Center Fox η διπλή καταιγίδα στον Παναθηναϊκό η απόφαση-σταθμός στον ΠΑΟΚ, οι.. γέφυρες Γιαννούλη & το ντέρμπι για Τσάπρα

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Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, το διάδοχο του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τις γέφυρες Γιαννούλη στον Ολυμπιακό και το ντέρμπι για Τσάπρα.
Στο σημερινό Center Fox η διπλή καταιγίδα στον Παναθηναϊκό η απόφαση-σταθμός στον ΠΑΟΚ, οι.. γέφυρες Γιαννούλη & το ντέρμπι για Τσάπρα