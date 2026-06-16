Στο σημερινό Center Fox η διπλή καταιγίδα στον Παναθηναϊκό η απόφαση-σταθμός στον ΠΑΟΚ, οι.. γέφυρες Γιαννούλη & το ντέρμπι για Τσάπρα

Δείτε στη σημερινή εκπομπή με τους Βασίλη Βέργη & Γεωργιάννα Σιώμου, όλο το ρεπορτάζ για την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, το διάδοχο του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, τις γέφυρες Γιαννούλη στον Ολυμπιακό και το ντέρμπι για Τσάπρα.