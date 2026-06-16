Είχε δώσει το σύνθημα ο ιδιοκτήτης των Νικς: «Μπορούμε το πρωτάθλημα, κόψτε το σεξ 10 βδομάδες»! (vid)

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από τους Νικς ήρθε στο φως της δημοσιότητας η ομιλία του ιδιοκτήτη της ομάδας, Τζέιμς Ντόλαν, στις αρχές του Απριλίου.

Εκεί ο ισχυρός άντρας της ομάδας της Νέας Υόρκης έδειξε πίστη στους παίκτες και τους τόνισε πως μπορούν να κατακτήσουν το πρωτάθλημα -όπως κι έγινε- κάνοντας αναφορά και για το σεξ.

Αναλυτικά η ομιλία του:

«Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει να κερδίσετε ένα πρωτάθλημα ΝΒΑ. Θα αλλάξει τη ζωή σας. Θα σας ακολουθεί για το υπόλοιπο της ζωής σας. Και αν δεν το καταφέρετε, θα σκέφτεστε για πάντα αυτή την ευκαιρία που χάθηκε

Θα είστε για πάντα σημαντικοί για τη Νέα Υόρκη. Όπου κι αν πάτε, ό,τι κι αν κάνετε στη ζωή σας, οι άνθρωποι θα σας παρουσιάζουν πρώτα ως πρωταθλητές ΝΒΑ του 2026. Ακόμα κι αν κάποιος από εσάς γίνει πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτό θα αναφέρεται πρώτο. Αυτό είναι που διακυβεύεται.

Σκέφτηκα ότι ίσως θα έπρεπε να απέχετε από το σεξ για τις επόμενες δέκα εβδομάδες. Όπως οι Σπαρτιάτες. Εκείνοι στερούνταν πράγματα από τον εαυτό τους για να αποκτήσουν πλεονέκτημα. Βρείτε κι εσείς αυτό το πλεονέκτημα.

Πηγαίνετε στο σπίτι και μιλήστε στις συζύγους σας. Μην τους πείτε ότι ήταν δική μου ιδέα. Εξηγήστε τους όμως ποια θα είναι η δέσμευσή σας και πόσες θυσίες θα χρειαστούν από όλους. Ό,τι συμβαίνει στο σπίτι δεν πρέπει να έρχεται μαζί σας στο παρκέ.

Δεν έχει σημασία ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Σημασία έχει πώς θα παίξουμε εμείς. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να νικήσει οποιονδήποτε στο ΝΒΑ».