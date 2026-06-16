Η Νέα Ζηλανδία προηγήθηκε δύο φορές το Ιράν βρήκε ισάριθμες απαντήσεις και οι δύο ομάδες μοιράστηκαν από έναν βαθμό με το 2-2 να «σφραγίζει» τις προσπάθειές τους.

Οι Νεοζηλανδοί «πάγωσαν» τους Ιρανούς, αφού μόλις στο 7ο λεπτό, μετά από εκπληκτική συνεργασία ο Γουντ έστρωσε την μπάλα και ο Τζαστ με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Νέας Ζηλανδίας.

Στο 23ο λεπτό το Ιράν έχασε τεράστια ευκαιρία, με τον Μεχντί Ταρέμι, αφού ο επιθετικός του Ολυμπιακού, πήρε την μπάλα στο κέντρο, έκανε την κούρσα, σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να τραντάζει το κάθετο δοκάρι.

Οι Ιρανοί, ωστόσο βρήκαν την απάντηση πριν την λήξη του πρώτου ημιχρόνου, αφού στο 32' ο Ράμι Ρεζαεϊάν εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία στην άμυνα της Νέας Ζηλανδία και με ωραίο πλασέ ισοφάρισε σε 1-1.

Το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους έμοιαζε με εκείνο του πρώτου. Στο 54′, οι Νεοζηλανδοί αναπτύχθηκαν ταχύτατα προς την αντίπαλη περιοχή, οι Γουντ και Τζαστ έκαναν ξανά το 1-2 και ο δεύτερος βρέθηκε εκ νέου απέναντι από τον Μπεϊρανβάντ, νικώντας τον για ακόμα μία φορά. Κ

Αντίστοιχη με το πρώτο μέρος ήταν όμως και η συνέχεια. Συγκεκριμένα, στο 64′ οι τυπικά γηπεδούχοι αναπτύχθηκαν από τα δεξιά, ο Ρεζαεϊάν έβγαλε μία σέντρα-διαβήτη και ο Μοχέμπι πετάχτηκε στον αέρα πιάνοντας μία δυνατή κεφαλιά που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει ο Κρόκομπ, πετυχαίνοντας έτσι το 2-2.

Στα επόμενα λεπτά ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να φανούν απειλητικές στην αντίπαλη εστία, με το 2-2 να μένει μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Οι συνθέσεις

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοέι): Μπεϊρανβάντ, Μοχαμάντι, Καλιλζαντέχ, Νεμάτι, Ρεζαϊάν, Μοχέμπι, Εζατολάχι, Γκόντος (65′ Χατζισαφί), Γιουσέφι (46′ Γκαέντι), Μογκανλού (53′ Αλιπούρ), Ταρέμι (80′ Χοσεϊνζάντεχ)

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζιλι): Κρόκομπ, Κέκεϊς (68′ Ολντ), Μπόξαλ, Σέρμαν, Πέιν (78′ Έλιοτ), Στάμενιτς, Μπελ, Τζαστ, Σινγκ, ΜακΚόουατ (68′ Τόμας), Γουντ.

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